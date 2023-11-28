【網購騙案】近4月108個東瀛遊假Fb專頁　共騙最少80萬最大宗涉3萬買英國機票

▲ 東瀛遊今（28日）舉行記者會交代專頁遭假冒的詳情。禤國全（左二）（陳麗娜攝）

本網早前報道Facebook（fb）湧現假冒本地知名旅行社專頁，而受過百個假專頁困擾的東瀛遊，自8月起申請俗稱「藍剔」的官方驗證徽章一直未成功，惟上周五（24日）向對方發出律師信，並經傳媒廣泛報道後，翌日即獲得驗證。

東瀛遊今（28日）舉行記者會交代事件詳情，指由7月31日至11月28日期間，發現至少108個假冒其公司的Facebook專頁，當中6個是上周六（25日）東瀛遊獲得藍剔認證後新出現。

東瀛遊執行董事禤國全表示，涉及偽冒專頁的顧客查詢公司至今收到2萬宗；由8月至今，由受害人主動通知的受騙個案共錄得超過60多宗，詐騙款項共涉及超過80萬，每宗損失金額由$400至$31,190不等，最大一宗涉及購買英國倫敦商務座位來回機票兩張。

禤國全表示，公司至8月1號起向Facebook申請藍剔，已按要求呈交公司商業登記證、上市公司業績報告、海外及本地傳媒報道等，卻先後四次因欠缺知名度遭拒絕；要求Facebook正視偽冒專頁的嚴重性，及定立清晰指引如何申請「藍剔」，減少消費者墮入虛假專業的陷阱而招致損失。

他亦呼籲消費者付款購買產品前要向東瀛遊確認，最好親身前往門市選購，及以信用卡付款。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜