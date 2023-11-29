美食推介｜日清擴大冷凍產品美食集　兩大日韓「即食料理」系列隆重登場

日清食品冷凍產品系列追求以色、香、味演繹「美味しさ最上級（極致的味道）」，憑簡便一叮或輕鬆烹調即可極速重現大廚手藝，全方位滿足追求快、靚、正的速食饕客。

今個秋冬，日清全面擴大冷凍產品美食集：兩大全新「即食料理」系列隆重登場，包括「芝味」滿瀉的【日清韓式】系列，以及濃厚日式風味的【日清烏冬】系列；而兩大人氣【餃子】及「點心」系列添加了新成員，【日清餃子】系列為野菜愛好者呈獻香脆多汁的全新單品，【横浜中華街風味點心】系列則推出中華風味餃子。六大新產品匯聚東瀛、韓風、中華三重滋味盛宴！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

日清韓式系列介紹 - 日清冷凍韓式三重芝士扁意粉

韓流襲港！日清韓式新系列以「冷凍韓式三重芝士扁意粉」打頭陣登場，把韓國最「芝味」美食帶到香港。

芝士是流行韓食必不可少的元素，經典韓式辣醬加入濃厚真芝士一同烹煮，「芝味」無窮的醬汁誕生；包裝內更附有原片芝士，於扁意粉表面一同加熱，一叮即見半溶芝士，「芝味」多重奏，令人吃不停口。

日清烏冬介紹 - 日清冷凍天婦羅烏冬

日清推出全新烏冬即食料理！兩款口味均配有經典鰹魚湯包及豐富配料，天婦羅烏冬及腐皮烏冬在七味粉、海帶、洋葱及青葱等配料加持下更為滋味，方便一叮或輕易一煮即可品嚐正宗日式風味。

香脆惹味的天婦羅最適合喜愛炸物的饕客！沾一下清甜鮮味的傳統日式風味鰹魚湯底，嚐一箸爽滑彈牙的烏冬，咬一口香脆可口的天婦羅，美味無窮，另附上七味粉包自由調配辣度，在家亦能享受到日本地道滋味！

日清冷凍腐皮烏冬

口感绵柔的腐皮人人皆愛！同為清甜鮮味的鰹魚湯底和爽滑彈牙的烏冬，配上原塊腐皮和七味粉更添傳統日本風味，清甜滋味令人愛不釋手。

日清餃子 ギョーザ介紹 - 日清野菜餃子

繼大受歡迎的日式餃子及雞軟骨棒餃子後，「日清餃子」系列呈獻全新野菜單品，配合不同的烹調方法，塑造截然不同的日式滋味。

日清為蔬菜愛好者專門調製傳統日式風味野菜餃子！餃子使用6種新鮮野菜，包括椰菜、椰菜花、甘筍、韭菜、京葱及洋葱，多汁鮮味；豐富餡料被細薄外皮嚴密包裹，不論是煎煮的微焦，還是油炸的香脆，蘸上附送的醋包及香辣麻油包，數分鐘即可新鮮出爐的金黃色餃子都令人食指大動，一試難忘。

最新影片推介：蔣祖曼專訪

日清横濱中華街風味點心介紹 - 日清黑胡椒風味煎餃子

經典美味的日清「橫濱中華街風味傳統點心」又添兩款新成員！本系列首次推出大人氣餃子產品，繼續沿用植物性食材，混合黑胡椒風味和麻辣風味製作出兩大中華口味餃子，令人仿如置身橫濱中華街餐館裏大快朵頤。

黑胡椒是横濱中華街餐館大愛的特色調味！混合了黑胡椒風味的植物性素材香濃惹味，輕輕咬破微焦的細薄外皮，黑胡椒辛辣迷人的香氣在口中迴盪不散，短短幾分鐘的輕易烹調即令人回味無窮，一口接一口難以抗拒。

日清麻辣風味煎餃子

麻辣口味近年攻陷全球，連橫濱中華街也不例外！皮薄餡靚的餃子選用混合麻辣風味的植物性素材，味道層次豐富可口，與短時間內煎至微焦的香脆外皮配搭得天衣無縫，讓人大叫香辣過癮，筷不離手，麻辣不離口！

各款日清冷凍新產品即日起於指定百佳超級市場、TASTE及fusion有售。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee