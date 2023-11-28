【音樂劇】百老匯名劇相隔4年重臨香港　《仙樂飄飄處處聞》明年4.16西九戲曲中心上演

▲ 百老匯名劇相隔4年重臨香港，《仙樂飄飄處處聞》明年4.16西九戲曲中心上演。（梁偉榮攝）

享譽世界逾60載的百老匯經典音樂劇《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music）國際巡迴演出，將於明年4月16日首度登陸香港，為國際音樂劇相隔4年重臨香港；美國運通卡會員可於今日優先預訂門票。

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傳奇音樂劇《仙樂飄飄處處聞》明年迎來65周年，是全球最受歡迎的百老匯音樂劇之一，取材自家庭教師瑪莉亞（Maria Rainer）用音樂改變鰥夫兼奧地利退役海軍上校馮·特拉普（Von Trapp）和7個孩子生命的真實故事，首演時已贏得最佳音樂劇等5項東尼獎，以及於格林美獎獲最佳節目專輯獎，同名電影更贏得最佳影片獎等5項奧斯卡殊榮。

由百老匯國際集團製作、3屆東尼獎得獎導演傑克．奧布里安（Jack O’Brien）執導、全球頂尖音樂劇演員和製作團隊攜手全新製作的《仙樂飄飄處處聞》，約2016年起展開北美巡迴，亞洲巡迴則於去年11月在新加坡揭開序幕，現正進行的上海站一票難求，印度孟買站更售出逾10萬張門票。

至於香港站，將在明年4月16日至5月19日，逢周二至日在西九文化區戲曲中心大劇院上演，其中周六及周日均設中午及晚上場，巡迴期間共設40場。此音樂劇不旦是首齣於西九文化區戲曲中心大劇院上演的英語國際音樂劇，亦是疫後首齣重臨香港的百老匯音樂劇。觀眾屆時不旦可聽到膾炙人口的金曲如《Do Re-Mi》、《攀越群山（Climb Ev’ry Mountain）》等，亦可聽到負盛名的主題曲《音樂之聲（The Sound of Music）》。

監製Simone Genatt指，香港一直以熱愛藝術、文化和娛樂聞名，而《仙樂飄飄處處聞》老少咸宜，從長者到孩子均為目標觀眾群，過去多年深受港人熱捧，惟對上一次在港上演已是約8年前，故一直很想把它帶回香港，很高興在全球經歷了充滿挑戰的4年後，終於如願以償，把這部音樂劇帶回香港，相信香港觀眾和各地遊客將被深深吸引，期望所有場次門票能全數完售、座無虛席。

被問及由傑克．奧布里安執導的全新《仙樂飄飄處處聞》跟過去版本有何分別，她稱，製作保留了經典劇目，最大分別是使用了創新的舞台設計和場景轉換技術，故事敘述方式亦加入新元素，帶來全新的視聽體驗。

西九文化區表演藝術行政總監譚兆民稱，《仙樂飄飄處處聞》製作方在2020年主動聯絡西九租借場地和合作宣傳，疫下透過Zoom通話數百次後，終在今年1月在紐約親身跟監製Simone Genatt見面討論，期望是次音樂劇可吸引廣大市民以至大灣區等旅客欣賞。

他續稱，現時香港有能力成為長壽音樂劇表演場地的地點為數不多，僅有西九戲曲中心、演藝學院等，但將於2026/27年落成的西九演藝綜合劇場，最大演廳能容納1,450人，非常適合做音樂劇，西九亦非常看重音樂劇發展，希望讓本土廣東話音樂劇茁壯成長同時，引入西方和日韓音樂劇，又透露現正跟不同百老匯音樂劇單位洽談合作或者租借場地。

《仙樂飄飄處處聞》世界巡演香港站以英語演出配有中文字幕，美國運通卡會員可於今日優先預訂門票，12月11日公開發售，票價由588至1,188元；巡演之後料將移師台灣和東南亞。

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記者：梁薾心