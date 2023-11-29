職場靚媽增值︱ 探討技能及人力市場發展重整： CTgoodjobs Best HR Awards 頒獎典禮暨 HR Leadership Congress 2023

▲ 第 8 屆「CTgoodjobs Best HR Awards」有 68 間企業參加，共有 20 間機構獲「年度僱主」大獎。 (官方提供照片)

環球經濟發展多變，加上香港政府推出多項搶人才及重整本港人力資源的措施，這對本地職場發展有何影響？ CTgoodjobs 作為香港領先的一站式求職及職場資訊平台，於本年11 月 27 日在香港君悅酒店舉「CTgoodjobs Best HR Awards 頒獎典禮暨 HR Leadership Congress 2023」，邀得勞工及福利局局長孫玉菡先生, JP 出席頒獎典禮，勞工及福利局副局長何啟明先生, JP 和香港人才服務辦公室總監劉鎮漢先生參與下午的會議，講解政府最新的人才政策，並邀得 ５ 位人力資源專家分享提升員工身心健康及才能之道。是次頒獎典透過獎項表彰不同企業及機構的招聘策略、人才規劃及培訓等多方面的傑出表現。

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此外，「CTgoodjobs Best HR Awards」於今年踏入第 8 屆，今年獲 68 間企業參加，共設 37個獎項類別，並新增「最佳環境、社會及管治大獎（Best ESG Award）、「最佳人工智能實踐大獎」（Best AI Implementation Award）及「三連冠傑出大獎」（Triple Crown Grand Award），其中「三連冠傑出大獎」會頒發予連續三年於同一獎項範疇奪獎的企業，以表揚企業在人力資源管理上作出持續及長遠的貢獻。

▲ （左起）香港經濟日報集團產品總監何永華先生、勞工及福利局局長孫玉菡先生、香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清女士，以及 CTgoodjobs 助理總經理畢秀慧女士共同參與上午舉行的「CTgoodjobs Best HR Awards 頒獎典禮 2023」啟動儀式。(官方提供照片)

香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清女士（Vivienne Wong）致歡迎辭時，恭喜所有得獎企業及人力資源從業員，感激其專業服務，努力不懈及勇於創新的精神，讓企業的招聘策略、人才規劃及培訓都精益求精。

港府聚焦三大人力資源舉措

勞工及福利局局長孫玉菡先生擔任上午「CTgoodjobs Best HR Awards 頒獎典禮2023」的主禮嘉賓，致辭時表示， 香港過去一年積極搶人才，打開人才大門，期望推動疫後經濟復甦，歡迎全球人才匯聚香港，發揮所長。同時，香港作為粵港澳大灣區的龍頭城市，積極發揮地區相對優勢，吸引更多人才，來港發展事業。

孫局長預告，來年港府在人力資源管理上有三大舉措，包括舉辦「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」，以聯繫祖國，面向世界，激發全球人才更多創新思維。其次，港府亦將研究修例，全方位檢討僱員再培訓局的服務範圍、調整培訓策略和營運模式，一方面提升本地人力的技能，另一方面更好配合香港現今和未來的發展需要；由於上一次針對僱員再培訓局的大型檢討已是 2008 年，但現時社會對人才的需求已大為不同，大專生人數已佔勞動人口約 45%，調整培訓模式可提升更多中年人士的工作技能，協助他們轉型。另外，港府自今年暑假起開展新一輪人力資源推算，加強質性資料及數據的收集和分析，與業界進行更廣泛及深入的訪談，以涵蓋「八大中心」下的重點產業。

「高」、「中」及「前」政策多管齊下

下午的「CTgoodjobs HR Leadership Congress 2023」以【HR Visionaries: Unlocking the Infinity in Future Workplace】為主題，與業界一同探索如何為未來建構更美好工作間，逾 350 位人力資源從業員出席會議。勞工及福利局副局長何啟明先生致辭時重申，港府重視本地人力資源市場發展，故從「高」、「中」及「前」三方面制定切合市場需要的人才政策。首先，何副局長表示高端人才通行證計劃（簡稱「高才通計劃」）致力吸引世界各地的大學畢業生來港發展，為本港企業注入新動力。何副局長亦強調港府積極回應業界聲音，透過職業訓練局吸引更多有技術的藍領留港，解決業界難以招聘中層人才的難題。前線人才方面，港府推出建造業和運輸業的「補充勞工優化計劃」，至今反應理想。何副局長期望政府與人力資源從業員繼續緊密合作，為香港吸引更多優秀人才。

５ 位人力資源專家分享提升員工才能方法

是次活動邀得一眾香港龍頭企業的高級管理層及資深人力資源專才擔任演講嘉賓：

臨床心理學家梁重皿博士 (Dr Ming Leung) — 詮釋工作倦怠的跡象及成因，人力資源部門應該採取的措施，多方面改善員工的精神健康。

高力國際員工和績效部門主管霍珮鳴女士 (Ms. Jo Ledarney) — 說明員工參與及投入度對企業績效的重要性，企業如何透過各項人才及福利策略，提高員工的生產力，及為企業帶來競爭力

麥當勞首席人力資源官甘希宏先生 (Mr. Kevin Kam) — 分享麥當勞「以人為本」的理念，如何透過培訓發掘員工的潛能。

溢達集團夥伴關係發展總監莊珮珊女士 (Ms. Bessie Chong) — 培養員工的通用技能、成長心態及創造力，將 ESG 概念融入人力資源策略中，助企業可持續發展。

香港浸會大學管理學系榮休教授趙其琨教授, MH (Prof. Randy Chiu) — 人力資源從業員需要自我增值，學習創新技能及善用科技，改善

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責任編輯︰王明芳