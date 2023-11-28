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J2女神丨82台與85台合併　J2女神博到盡深得宅男歡心【多圖】

娛樂 21:29 2023/11/28

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

大家最鍾意邊位J2女神？

TVB電視廣播昨天（11月27日）宣布將交還一條免費電視頻道，即由現時5條免費頻道變成4條，當中把J2（82台）和財經體育資訊台（85台）合併成新頻道「TVB+」。

近年大台投放不少資源在J2台發展，炮製出多個特色綜藝節目，包括《港女野人》、《自然系女子旅行》、《CP訓練營》等等，同時捧紅多位J2女神，一起細數成功入屋的J2女神，邊位最啱你心水？

最新影片推介：蔣祖曼專訪

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羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

黃嘉雯　29歲

黃嘉雯（Carmaney），參加2019年香港小姐勇奪冠軍，美貌、智慧與身材並重，獲安排不少主持工作。

早前在有份主持的《超級毛特兒大賽》穿比堅尼與愛犬影寫真；去年獲林敏驄點名演出台慶劇《下流上車族》，在劇中亦毫不吝嗇晒驕人身材。Carmaney曾表示性感從來不是negative，可以展現女性的美。

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黃紫恩  27歲

有「翻版林夏薇」之稱的黃紫恩（Jojo），2019年任Big Big Channel的KOL，主持過《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》、《晚間聽聞》等節目。其後獲委派主持J2教導性知識的節目《冇人性教育》，在節目中大方談有關「性」的課題，言行出位大膽，取代「波波」黃婧靈被封為TVB「新一代性女」。

早前Jojo在街上暈倒，臉撞石屎地而破相，事後在社交網甫出相片交代傷勢及事發經過，見其臉上傷勢頗為嚴重。其後接受手術及醫美治療，現在已康復「還原靚靚」美貌。

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何泳芍　29歲

何泳芍（Honey）於2018年參加香港小姐入行，憑TVB節目《3日2夜》及《學是學非》為人認識。入行前為潛水教練，擁有健康膚色及健美身材，故有美人魚之稱。她拍攝的J2節目《呢鋪開乜：開卷》﹑《港女野人》﹑《還原神之食》等，獲網民大讚有潛質。

去年，她在劇集《痞子殿下》化身「哨牙珍」，放低港姐包袱，令觀眾眼前一亮，並讚她有喜劇細胞。

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胡美貽　29歲

胡美貽（Nicole）於2017年參選香港小姐，打入最後11強，出身富裕家庭卻未有倚靠父蔭，毅然加入娛樂圈由低做起。

身材豐滿的她當年主持《3日2夜》已泳裝上陣大派福利，其後在《港女野人》上山下水零怨言，又在《阿媽唔信我去亞馬遜》體驗生吞活蟲、露天如廁等，主持節目搏到盡。

Nicole亦具生意頭腦，2018年開設以榴槤為題的甜品店，在馬來西亞買30畝地種榴槤，自給自足，被封為「榴槤女王」。

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陳若思　27歲

陳若思（Amber）於2020年參加《香港小姐競選》入行，雖然十強止步，但獲TVB賞識簽約為旗下藝人。

初時為兒童節目主持，其後參演劇集之餘，並為J2多個節目《J2ers：Blah Blah Blah試新室》、《呢鋪開乜：開壇》及《港女野人》，成為其中一位人氣J2女神。

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廖慧儀　27歲

廖慧儀（Jessica）於2020年參選港姐，十強止步，出道不久即捲入桃色風波，前男友Sam疑為情困墮樓身亡。本獲TVB給予機會上位的她，即被雪藏並消失於社交網達兩個月，其後重新出發成為瑜伽導師。

去年獲TVB「解凍」轉攻J2台，為節目《港女野人》擔任主持，大晒健康性感。當時網民反應兩極，有人認為廖慧儀對之前的事情漠不關心，甚至直拍她冷血。亦有網民為她抱不平，認為人應該有重生的機會。

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葉靖儀  25歲

葉靖儀（Michelle）於2021年參加《香港小姐競選》，落選後加入TVB，今年成為23位J2ers之一，去年參加戀愛真人騷《CP訓練營》備受關注。

Michelle曾遠赴美國當模特兒行Catwalk，為混血名模Jessica C.和Ana R.的師妹。除幕前工作外，她和兩位姐姐合資開設瑜伽中心，並為其中一名瑜伽導師。

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伍韻婷  29歲

伍韻婷（Juliana）於美國土生土長，大學時分別主修金融及中文，並以相等於香港一級榮譽的成績畢業，曾在美國最大家電商從事金融分析師工作。

其後隻身回港參加《2021年度香港小姐競選》，雖然20強止步，入行即獲曾為J2台創意總監的C君賞識，主持首個節目《陀地外國人》，亦在《通靈之王》談吐有貴氣、衣着大方得體，不靠性感身材都可上位。

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林映暉  25歲

2016年在香港中學畢業後選擇隻到台灣市升學，入讀樹德科技大學表演藝術系學士課程的林映暉（暉哥），由此成為「台灣通」，在2022年起開始主持TVB在台灣製作的旅遊節目。

暉哥人氣急升因今年主持《自然系女子日本旅行》，浸溫泉時騷出美好身段，而且比一眾外援女神林莎、林襄、張雅涵都完全不輸蝕，甚至討論度比一眾嘉賓還要高，有網民開玩笑稱暉哥為港女爭光。

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林莎   30歲

有「台版三上悠亞」之稱的林莎是J2「外援」。17歲起入行當模特兒的她，到2019年推出個人寫真集，因而進入演藝圈。

林莎常在台灣綜藝出現，早已是不少宅男心中的女神，因為主持《自然系女子日本旅行》系列，令更多香港觀眾認識。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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