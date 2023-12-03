離巢TVB丨趙希洛跳出舒適圈尋演戲初心　Candice罕談圈外伴侶Go先生

▲ 為TVB效力15年的趙希洛（Candice）決定離巢外闖。

休息，是為了走更遠的路。

在TVB工作了15年的趙希洛（Candice），早已視電視城為第二個家，從零開始一步步走上最佳女配角之位，再離開熟悉的TVB，出走外闖踏上全新的銀色旅程。

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離巢TVB

趙希洛決定離開TVB，赴外地放大假之餘，好好體驗生活及自我增值。

她覺得：「是時候要放一個較長的假期，我要學習更多，尋找更多新的靈感。」她坦言，有時候會感到迷失：「不知道下一步或下個角色該怎樣做得更好。」

▲ 趙希洛（Candice）不斷努力終獲認可。（@photoby.janice）

於是，趙希洛有新想法：「自己想靜下來，放鬆一下，尋回自己演戲的初心和樂趣，不想只是演一些來來回回也以同一種方式去表達的角色。我想大家都覺得『係趙希洛演！我想睇佢！佢每一次都有驚喜！』。」

她續說：「好像小薯茄或試當真，我很欣賞他們。漸漸發現自己只懂得做一件事，便放個大假去學習新事物。」

趙希洛遠赴美國參觀錄影廠，認識別人的戲劇文化：「我站在美國最高收視的廠內，感覺很神奇，對我來說是大開眼界。這是一個很開心的旅程，發現自己對幕後工作都很有興趣，每件事也想學。最近亦很開心完成了黃秋生的第五屆訓練課程，很想繼續學習以及跟不同的人合作。」

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初出茅廬之時

回到15年前，趙希洛從白紙一張開始建立自己的演藝事業，「大家一開始看見的趙希洛是很驚青，逐漸有勇氣去說每句對白，再變成一個喜歡玩很多不同事物的演員。當這麼舒服時便有危機了，因為人是需要進步，不能這麼舒服。」

初出道不久，趙希洛曾被一位攝影師好友「Jip」，「當時我的中文非常差，Cam Man在我每次NG時都『Jip』了一聲。那時有少許不開心，但我跟自己說下次再演時不能讓他再『Jip』。」她視攝影師的行為為一種推動力，二人如今亦已成為好朋友。

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留下經典角色

《On Call 36小時》的Wing、《金宵大廈》的何太、《開心速遞》的無知May、《金宵大廈2》的Jessie和四爺、《十八年後的終極告白2.0》的Joyce、《隱形戰隊》的Yan......趙希洛過往演過不少令人留下深刻印象的角色，她亦想往後能繼續演各種有發揮的角色。

她很感激「娘家」TVB給她的一切，「這15年真的很幸福！可以在一個很安全的環境下成長。我從一個在香港沒有朋友、不懂得看中文及說廣東話的女生開始在此，幸好來了這裏從零開始學起。亦有很多同事變成自己的好朋友，這是無價的，很難找到一個這樣的地方。」

離開這一步一點也不容易踏出，她感慨道：「跳出自己的舒適圈需要很大勇氣，畢竟都在這間公司15年，很舒服，而且大家很錫我。沒說捨不捨得，就是另一個家。」

▲ 趙希洛於2019年在《萬千星輝頒獎典禮》中憑《金宵大廈》奪得最佳女配角。（《經濟日報》資料庫）

演技獲認可

趙希洛於2019年在《萬千星輝頒獎典禮》中憑《金宵大廈》奪得最佳女配角，「有個小小的交代給家人，大家給我的肯定就如一支強心針，令自己也覺得開始拿捏到演戲。」

獲獎後，她未有踏上女一寶座，「拍過很多部劇，沒有一部是自己擔正的劇，但有時要看天時地利人和，並非沒有能夠好好發揮的角色。能夠遇上信任自己的監製，讓我去創造角色是很開心的。我亦想保持這種態度，如今可以很大膽地跟大家說，我很喜歡演戲！」

▲ 靈魂姊妹黃智雯亦很感動。（《經濟日報》資料庫）

她從沒介意自己並非劇集中的女一：「女主角有女一也有女二，女二我也演過很多套。可能是年齡或角色未必適合我，也是一種緣份。」

趙希洛認為：「做演員，一日你不選擇離開，其實你的演藝生涯也未停下來。永遠亦有機會，肯做便一定有機會。」

「我永遠都會愛上自己的角色。」趙希洛說。「身為一個演員如果連自己也不愛自己的角色，那便很難投入和相信，我每一個都很愛。對我來說，只要我今次做好了，便會有下一個好的機會，所以我一定要好好抓緊現在的機會。」

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黃智雯摧婚

靈魂姊妹黃智雯於今年10月宣布成為人妻，其後隨即向趙希洛摧婚，「她摧我了！我現在很Open，很Ready去接受新事物。」

她不排除隨時結婚，「我不抗拒了！以前可能很投入工作，反而放假時放鬆了整個人，全新舖排自己的人生，原來人生可以做其他事。」

▲ 趙希洛與黃智雯感情甚好。（IG圖片）

異地戀感情穩定

趙希洛跟圈外伴侶Go先生感情穩定：「我們拍了一段很長的時間，我們是同Team的Team Player，很相信大家。大家是大家的Support，對自己的工作和工作態度都有要求，是一個很好的Partnership。」

而且，彼此一起令雙方進步：「看見對方做得好，我也要努力去做得更好，不想跟對方的距離拉到很遠。」

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可是因工作關係，二人經常相隔兩地：「長期都在不同地方，所以有一種很好的Foundation去支持大家。我們的信任很好且很穩定。大家都希望對方做得更好，亦不會去想對方會否離開自己。」

感情事一直低調處理，她說：「想保護他，不想影響他的工作。大家維持得很好、很舒服，不用經常交代。」她預告：「有開心事可公開，一步一步來。」

趙希洛不斷追求進步，期望在人生版圖上走得更遠。

服裝：Maje

化妝：Littlewhite

髮型：Jay Cheung

場地：Check In Taipei 臺北棧

記者：梁樂欣

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