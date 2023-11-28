【首置盤】煥然懿居第三座申請明進行隨機排序　結果同日上載至官網

▲ 煥然懿居第三座。（資料圖片）

市區重建局（市建局）今（28日）表示，將於明日（29日）為港人首次置業項目「煥然懿居 第三座」260 個單位的申請進行電腦隨機排序（隨機排序），以訂定全數 3,669 宗有效申請的優先次序號碼。

由市建局編制的電腦隨機排序程式，將會為每一宗申請編配一個優先次序號碼。整個排序過程將在獨立專業會計師的監察下進行，並全程作錄影存檔。

隨機排序完成後，排序結果及其錄影過程將於同日上載至「煥然懿居 第三座」網站。市建局亦會在3個工作天內，發信通知所有申請者其獲編配的優先次序號碼。申請者如在遞交申請時登記了以手機短訊接收資訊，屆時會收到由市建局發出的相關通知。

申請者亦可於「煥然懿居 第三座」網站的搜索工具，輸入其申請編號，以查閱所獲編配的優先次序號碼。

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