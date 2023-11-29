  • 23°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 19:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家校合作丨家長老師不和影響兒童學習　兩孩媽媽3招化解長年家校予盾

育兒資訊 17:49 2023/11/29

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

正向教養講師張瑋玲提出3招化解家校矛盾。

小朋友要有一個良好的學習環境，家長與老師的關係密不可分。台灣育有兩名孩子兼正向教養講師「口羊太太」張瑋玲表示，信任是關係中最重要的部份，只要家校能建立彼此信任的關係，能夠帶來巨大的正面影響。

最新影片推介：

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

台灣正向教養講師張瑋玲經常在Facebook專頁「口羊太太」分享孩子成長的故事，早前她和孩子們的老師開家長會，表示團體與家庭達到一致的態度和教育目標，才能讓孩子們更安心專注地學習。她亦指出教育的關鍵在於「親師生」三方是平等的狀態，若其中一方有任何問題，可向對方直接反映是達至平等狀態的最佳情況。

家校關係的目標在於取得共識，並找到合作的方向。她提及家長有需要可隨時向老師進行面對面的會談，以減少不必要的臆測與誤會，亦能建立彼此信任的關係。她又指出信任關係中最重要，也是最難做到的一部份，要做到三方互相信任彼此，就需要有共同的意願，同時亦要付出時間和心力。只要成功建立起信任關係，三方均能獲得歸屬感與價值感，更可帶來巨大的正面影響。

同時她又指出學生的選擇意願亦不可忽視，每個人都需為達成共識，向同一個方向前進。不然學生沒有意願，家長也沒有辦法讓孩子就讀；又或學生有意願但家長不願意合作也不行；在體驗與溝通過後老師覺得無法合作也得暫停。在三方的關係上，每個都要動起來。

對於現今教育體制，她表示親師生三方並非透過彼此的意願與選擇來建立關係，甚至三方都沒有意願和選擇，大部份的時間只是在互相配合而非合作，導致不同觀點與想法的情況出現時會有心結，然而，不少人都只會選擇忍耐和重新編班以解決問題。

育有兩孩的講師張瑋玲經常在Facebook專頁「口羊太太」分享孩子成長的故事。（相片來自口羊太太Facebook）

就此，她提出其實每人都有選擇的權利，以避免內心不舒服的情況出現，並建議3個「選擇」來建立家校關係的方法。

1. 選擇以鼓勵感謝代替批評指責

她表示人的大腦對負面資訊比正面資訊關注得更多，加上現今的教育一直以來都處於只要做不好就需改進，如寫錯字就會被圈起來的行為，會加深了我們對於錯誤的敏感度。因此比起做得好或有做到的部分，我們更容易關注到自己與他人做不好與沒做到的地方。不過在指責他人或自己做不好之前，人們往往會忽略了做得好的部份，因此她建議多給予對方鼓勵、肯定及感謝，遇到問題時便會更容易達到以合作為目標，而非對立的關係。

2. 選擇以好奇詢問代替評價標籤

每個人都會自帶濾鏡在看他人與世界，當某人做了某件事，會出現不同的解讀。她表示不認同對方的想法或行動時，不要急著評論與貼標籤，可以嘗試站在對方的立場思考，主動詢問與核對以理解對方的想法，同時也可提出自身的想法、感受與需求做進一步的溝通，在彼此的想法之間嘗試找到平衡點，以取得共識與合作。她特別建議學習非暴力溝通，不論哪種關係都適用。

3. 選擇以當面互動代替私下議論

她表示現今的手機網絡越來越發達，不少人選擇以訊息對話，當中的優點是能避免面對面的尷尬與衝突，但缺點是看不到對方，容易引起猜疑。她建議談論重要議題時，使用當面或電話溝通，可以有更多的互動和討論，亦能避免造成不必要的誤會和紛爭。而面對面會有一層情面顧慮，令表達上會再多加思考，不容易說出衝動或無禮的言語。

內容獲「口羊太太」授權轉載。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

 

責任編輯：王明芳

相關文章

明星育兒︱鄭丹瑞68歲生日罕晒全家福　開明教出11A狀元大女鼓勵細女讀考古
13:45 2023/11/28
明星育兒︱鄭丹瑞68歲生日罕晒全家福　開明教出11A狀元大女鼓勵細女讀考古
家長心聲︱老師罰學生抄三次古文 家長群起發文炮轟香港教育弊病引共鳴
17:59 2023/11/24
家長心聲︱老師罰學生抄三次古文 家長群起發文炮轟香港教育弊病引共鳴
育兒煩惱丨小六女生日要求外遊遭拒竟威脅絕食　基層媽慨嘆：是我教育失敗嗎？
12:57 2023/11/22
育兒煩惱丨小六女生日要求外遊遭拒竟威脅絕食　基層媽慨嘆：是我教育失敗嗎？

你可能感興趣

明星育兒︱鄭丹瑞68歲生日罕晒全家福　開明教出11A狀元大女鼓勵細女讀考古
13:45 2023/11/28
明星育兒︱鄭丹瑞68歲生日罕晒全家福　開明教出11A狀元大女鼓勵細女讀考古
家長心聲︱老師罰學生抄三次古文 家長群起發文炮轟香港教育弊病引共鳴
17:59 2023/11/24
家長心聲︱老師罰學生抄三次古文 家長群起發文炮轟香港教育弊病引共鳴
育兒煩惱丨小六女生日要求外遊遭拒竟威脅絕食　基層媽慨嘆：是我教育失敗嗎？
12:57 2023/11/22
育兒煩惱丨小六女生日要求外遊遭拒竟威脅絕食　基層媽慨嘆：是我教育失敗嗎？
爸媽心聲 育兒心得 家庭教育 兒童健康 中小學教育

最高瀏覽

湯馬戀｜湯洛雯完成超豪華過大禮　靚湯：好多謝馬生嘅疼愛
湯馬戀｜湯洛雯完成超豪華過大禮　靚湯：好多謝馬生嘅疼愛
急症室最長等候時間（11月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月29日 時間16:05）