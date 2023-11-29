家校合作丨家長老師不和影響兒童學習　兩孩媽媽3招化解長年家校予盾

▲ 正向教養講師張瑋玲提出3招化解家校矛盾。

小朋友要有一個良好的學習環境，家長與老師的關係密不可分。台灣育有兩名孩子兼正向教養講師「口羊太太」張瑋玲表示，信任是關係中最重要的部份，只要家校能建立彼此信任的關係，能夠帶來巨大的正面影響。

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台灣正向教養講師張瑋玲經常在Facebook專頁「口羊太太」分享孩子成長的故事，早前她和孩子們的老師開家長會，表示團體與家庭達到一致的態度和教育目標，才能讓孩子們更安心專注地學習。她亦指出教育的關鍵在於「親師生」三方是平等的狀態，若其中一方有任何問題，可向對方直接反映是達至平等狀態的最佳情況。

家校關係的目標在於取得共識，並找到合作的方向。她提及家長有需要可隨時向老師進行面對面的會談，以減少不必要的臆測與誤會，亦能建立彼此信任的關係。她又指出信任關係中最重要，也是最難做到的一部份，要做到三方互相信任彼此，就需要有共同的意願，同時亦要付出時間和心力。只要成功建立起信任關係，三方均能獲得歸屬感與價值感，更可帶來巨大的正面影響。

同時她又指出學生的選擇意願亦不可忽視，每個人都需為達成共識，向同一個方向前進。不然學生沒有意願，家長也沒有辦法讓孩子就讀；又或學生有意願但家長不願意合作也不行；在體驗與溝通過後老師覺得無法合作也得暫停。在三方的關係上，每個都要動起來。

對於現今教育體制，她表示親師生三方並非透過彼此的意願與選擇來建立關係，甚至三方都沒有意願和選擇，大部份的時間只是在互相配合而非合作，導致不同觀點與想法的情況出現時會有心結，然而，不少人都只會選擇忍耐和重新編班以解決問題。

▲ 育有兩孩的講師張瑋玲經常在Facebook專頁「口羊太太」分享孩子成長的故事。（相片來自口羊太太Facebook）

就此，她提出其實每人都有選擇的權利，以避免內心不舒服的情況出現，並建議3個「選擇」來建立家校關係的方法。

1. 選擇以鼓勵感謝代替批評指責

她表示人的大腦對負面資訊比正面資訊關注得更多，加上現今的教育一直以來都處於只要做不好就需改進，如寫錯字就會被圈起來的行為，會加深了我們對於錯誤的敏感度。因此比起做得好或有做到的部分，我們更容易關注到自己與他人做不好與沒做到的地方。不過在指責他人或自己做不好之前，人們往往會忽略了做得好的部份，因此她建議多給予對方鼓勵、肯定及感謝，遇到問題時便會更容易達到以合作為目標，而非對立的關係。

2. 選擇以好奇詢問代替評價標籤

每個人都會自帶濾鏡在看他人與世界，當某人做了某件事，會出現不同的解讀。她表示不認同對方的想法或行動時，不要急著評論與貼標籤，可以嘗試站在對方的立場思考，主動詢問與核對以理解對方的想法，同時也可提出自身的想法、感受與需求做進一步的溝通，在彼此的想法之間嘗試找到平衡點，以取得共識與合作。她特別建議學習非暴力溝通，不論哪種關係都適用。

3. 選擇以當面互動代替私下議論

她表示現今的手機網絡越來越發達，不少人選擇以訊息對話，當中的優點是能避免面對面的尷尬與衝突，但缺點是看不到對方，容易引起猜疑。她建議談論重要議題時，使用當面或電話溝通，可以有更多的互動和討論，亦能避免造成不必要的誤會和紛爭。而面對面會有一層情面顧慮，令表達上會再多加思考，不容易說出衝動或無禮的言語。

內容獲「口羊太太」授權轉載。

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責任編輯：王明芳