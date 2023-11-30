6大廚房裝修中伏位 新手必讀細節位！

大台時事節目每晚均報導不同的大小家居投訴事宜，除了樓上樓下的鄰居滋擾，裝修中伏的個案也有不少，有些人甚至遇上裝修黑店，貨不對辦之餘更要「砍掉重練」，其中廚房更是中伏高危點！不想成為下一個裝修中伏苦主，一同來解構廚房設計6大中伏位，完美掌握各大裝修要點！

▲ 裝修廚房學問甚多，是家居裝修的中伏高危點。

廚房設計中伏位1：門板發漲

香港廚房的門板往往在使用若干年後發漲，除了天氣潮濕之外，鋅盤附近的地櫃亦很多時會因洗滌食材而被弄濕。此外清潔地板時清水亦容易弄濕廚櫃腳線，令櫃身容易發漲甚至發霉，因此櫃身的板材需具較高的防潮力，以免受蒸氣燻焗或濕氣侵入而彎曲爆開。煤氣公司旗下高級廚櫃品牌Mia Cucina的專家建議廚櫃的櫃門雙面需貼膠板，因此其品牌的廚櫃均採用七層夾板製造及原裝封邊，相對硬度及承重力較高，防潮效果亦更好，使廚櫃更優質耐用。

▲ Mia Cucina的廚櫃採用七層夾板及原裝封邊，確保堅固耐用及防潮。

廚房設計中伏位2：門鉸易壞

門鉸可謂廚櫃的核心零件之一，目前市面上一般門鉸在長時間使用後容易鬆脫或移位，又或者一不小心過分大力開關門，易令門鉸斷裂。Mia Cucina建議選用歐洲進口的優質門鉸，其内置緩衝系統能夠確保櫃門開關順暢寧靜，加上110度闊的門鉸亦令提存物品更方便。此外，上層吊櫃內不妨採用電動門鉸，配合操作方便的上翻門設計和緩衝裝置，只需輕按門板，櫃門就能徐徐向上揭起，隨之可以輕鬆提取常用的食材和用具。上翻門設計即使保持櫃門開啟，也不會妨礙到用家煮食及撞頭。

▲ 優質的門鉸可讓廚櫃更耐用，Mia Cucina選用歐洲進口的110度門鉸，確保每個櫃門均靈活開關及更加耐用。

廚房設計中伏位3：抽屜易夾手

入廚的材料和用具種類繁多，包括食材、容器及廚具等，一般建議採用抽屜式廚櫃方便存取，而廚櫃抽屜的開關順暢度和承重力則視乎路軌質素。質量欠佳的路軌使用一段時間後容易出現滑動不暢、抽屜前傾及雜聲等問題，承重力亦較差，甚至容易夾手。質量良好的路軌一般具備緩衝功能，滑動時輕巧寧靜、推拉順暢，且穩定性高，避免夾手之餘，亦令存放的餐具器皿擺放穩定妥當，防止抽屜開合時受衝力而互相碰撞。Mia Cucina建議可視乎廚房空間而選擇不同的儲物方案，比如大型儲物抽屜或超貼地抽屜，以增加收納空間，雜物再多也可令廚房井然有序。

▲ 質量良好的特大儲物抽屜或超貼地抽屜，可以大幅增加收納空間。

廚房設計中伏位4：電掣位不足

廚房可謂家電使用的集中地，喜愛下廚的朋友更會預留空間擺放焗爐、微波爐、蒸爐、氣炸鍋、咖啡機等，然而卻忘記預留足夠電掣位而大失預算。設計廚櫃時，不妨在枱面或廚櫃內安裝隱藏式電動插座，可升可降，有需要時才提出來用，不需要時可以隱藏，不但能避免小朋友觸及，也增加枱面使用空間！

▲ Mia Cucina建議安裝升降隱藏式電動插座，可減少電線混亂交疊的情況，讓廚房保持整潔美觀。

廚房設計中伏位5：光線不足

香港的窩居空間有限，不少廚房安裝吊櫃，有機會令相關工作檯面燈光不足，影響切菜備料等工作，而天花燈有時也會光亮度不足，影響烹調。Mia Cucina建議廚房若然本身光線不足，可從廚櫃整體顏色配搭入手，建議挑選明亮輕色的廚櫃門板或工作檯面，例如表面光滑的純白色亞加力或淺色木紋系列的建材，讓廚房顯得光猛一點。此外可以在吊櫃底部加入嵌入式燈光，方便照明之餘亦為入廚環境營造氣氛，更可於抽屜內置感應燈，方便提取物品或煮食時照明，保持廚房明亮。

▲ 規劃廚房設計時，應細心考慮天花燈、工作燈位置、顏色及亮度，盡量加添照明保持廚房明亮。

廚房設計中伏位6：偽低甲醛板

門板建材的甲醛釋放量會直接影響家人健康。Mia Cucina建議廚櫃選用E0或E1級別，即甲醛量較低的板材，為自己及家人提供更安全舒適的入廚環境。然而，若不幸遇上無良商戶，以低甲醛板作招徠，卻無法提供板材來源，並以含量超標的門板安裝廚櫃，最終用家長期吸入甲醛而影響健康。

一站式廚房設計服務

廚櫃裝修設計牽涉風火水電煤，瑣碎繁複，想避免中伏受騙，建議選擇有信譽的裝修公司，提供清晰的圖則及報價單，將明細列得清楚，保障自己。Mia Cucina廚櫃由煤氣公司專業團隊提供諮詢、上門度尺、設計、訂造及安裝服務等，整個工程由專責項目專員跟進每項細節，與屋主緊密聯繫，提供真正切合實際需求的一站式廚房設計服務及一系列優質爐具產品，讓用家按自己的煮食習慣及愛好，度身訂造一個理想的入廚天地，且具有煤氣公司的信心保證及一年保養服務，絕不會出現坊間裝修爛尾情況。

更多廚櫃設計個案﹕https://www.towngasmiacucina.com/tc/kitchen-style/profile-highlights/

（特約）