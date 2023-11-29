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網絡熱話︱ 嫲嫲獨力凑孫女5年 驗DNA揭驚人身世最終結局出乎意料

家事百科 17:59 2023/11/29

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

網絡照片 (非當時人)。

一個決定可以令一家人和小朋友一生有無法離補的遺憾，福建1名嫲嫲陳大媽，為非婚生的孫女小花辦理戶口以申請入學，在帶同兒子及孫女進行親子鑑定後，驚揭孫女非兒子親生，而在外地工作的新抱才如實告訴：「不知道孩子生父是誰！」嫲嫲崩潰，但因已在過去５年獨力照顧孫女時，已建立深厚的感情，經過一番考慮和掙扎，希望能繼續照顧孫女；兒子則怒斷供養囡囡的費用，更入稟法院起訴「妻子兼生母」。這場家庭糾紛在調解員協調下，生母會把女孩帶回家鄉和照顧，陳大媽代為照顧「孫女」至本月月底，並可日後隨時探視「孫女」。

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綜合内地媒體報道，泉州市洛江區50歲的陳大媽接受當地媒體訪問時表示，因孫女小花的爸爸及媽媽尚未正式登記結婚，無法辦戶口上學，所以在今年5月帶兒子阿強和孫女小花接受親子鑑定 ，希望取得親子證明再辦理戶口及入學手續，但檢驗結果顯示，孫女並非兒子親生，嫲嫲和兒子崩潰。

陳大媽憶述，準媳婦阿芳於2018年懷孕後，曾建議兒子阿強與阿芳結婚，但阿芳只同意先訂婚，孫女小花出世後，阿強與阿芳婚事不了了知，他們兩人一直在外工作。孫女小花由陳大媽獨力照顧逾5年了。

陳大媽在知悉親子鑑定結果後，經過一番情感掙扎，考慮到孫女過去５年都是由自己照顧，「5年（每日）24個小時都是我捧大的呀」，於是決定願意繼續照顧小花，並勸兒子與孫女生母繼續在一起，但生母斷然拒絕。

兒子阿強則怒斷供養費用，更到法院起訴「妻子兼生母」，要求她賠償小花5年來的撫養費，以及男家的精神賠償金合共30多萬元。今年9月26日，泉州市洛江區人民法院判需支付阿強撫養費、醫療費、親子鑑定費，及陳大媽精神損失費，共8.5萬元（約9.4萬港元）。

「妻子兼生母」阿芳向調解員表示，自己在17歲時與阿強交往，18歲就懷孕，當時根本不知道孩子的父親並非阿強，現在也不可能找到小花生父，「親生的父親我也不知道（是誰）」；亦無力支付賠償，只希望能分期付款。

陳大媽知悉阿芳收入不穩後，更是不放心將小花交予她照顧，希望仍能繼續撫養孩子，然而法律界人士認為陳大媽不大可能成功收養小花。阿芳明白陳大媽對小花的好意，但擔心日後阿強再婚時，她才接回小花會對孩子造成傷害，於是希望將小花帶走。她坦言在過去因生活需要，故在外地工作，未能照顧小花，她承諾會於11月23日將小花帶回家鄉，辦理戶口及安排上學，並會由其母親一同照顧。

阿芳即時轉賬1000元（約1091港元）給陳大媽，希望她代為照顧小花至本月月底，同時同意陳大媽日後可以隨時探視小花。

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責任編輯︰王明芳 

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