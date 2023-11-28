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【港區國安法】就聘英大狀司法覆核國安委決定敗訴　黎智英申上訴明年4.16聆訊

社會 20:02 2023/11/28

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黎智英就申聘英大狀司法覆核國安委決定被判敗訴，上訴聆訊定於明年4月進行。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》一案，早前獲高院批准由英國御用大律師Tim Owen來港辯護，政府其後提請人大釋法。黎早前入稟高院，要求法庭頒令釋法不影響法庭決定，並申請司法覆核許可，要求法庭聲明特區維護國家安全委員會早前作建議後，入境處拒批Tim Owen工作簽證屬越權。高院早前裁定國安委的決定不受司法覆核影響，駁回兩案申請。黎智英就司法覆核案提出上訴，司法機構網站顯示，上訴聆訊排期於2024年4月16日進行。

就司法覆核一案，答辯人為維護國家安全委員會（下稱國安委）及入境處處長律政司司長被列為利害關係方。

法官早前於判詞指，在《港區國安法》第12條及14條一併解讀下，可見國安委直接接受中央政府的控制，其工作不受法院干涉，以及國安委的決定不受司法覆核影響。

法官又指，國安委職能均是法院職能範圍以外，法院並沒有相關培訓或專業知識處理事宜。法官又指早前申請人及答辯人均同意司法覆核的許可申請被駁回後，申請人就人大釋法不影響早前獲准聘用Tim Owen之判決的申請會成為學術討論，遂一併駁回兩案申請。

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記者：林育慧

罪案 一國兩制 港區國安法 簽證 黎智英 司法覆核 壹傳媒 入境處 律政司 人大釋法

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