轉角浣紗街丨吳肇軒慘被掌摑　楊偲泳聞住咖啡開工超精神：感覺好幸福

▲ 吳肇軒與楊偲泳合演劇集《轉角浣紗街》。

由「兩大影壇新貴」吳肇軒、楊偲泳（Renci）合演的Viu Original本地原創劇《轉角浣紗街》以「1/2 Café」為背景，講述飾演老闆娘的Renci在咖啡店首創配對服務，為客人牽紅線，而飾演「分手大師」的吳肇軒卻在店內經營「代理分手」生意，因而成歡喜冤家。

而現實生活中，吳肇軒與Renci亦同樣是歡喜冤家，拍攝期間，二人不時搞笑互窒，令開工氣氛倍添輕鬆。

轉角浣紗街丨楊偲泳Yanny做閨蜜 吳肇軒被封爛gag王

▲ 《轉角浣紗街》楊偲泳

拍攝氛圍幸福

吳肇軒與Renci在《轉角浣紗街》由歡喜冤家變成最終伴侶，Renci笑說：「6年前同吳肇軒合作過，佢經常都係做啲迷戀我嘅角色，冇辦法啦，我唯有接受。今次佢成日去我間舖度捕我，不過我哋係鬥氣冤家，反而劇中楊天宇先係迷戀我。」

講到現場拍攝氣氛，Renci直言非常開心，因拍攝現場不僅有冷氣，而且充斥陣陣濃烈的咖啡味，令人有精神幸福感覺，她表示：「本身鍾意飲咖啡，一日可以飲3、4杯，所以好神奇，拍攝環境有咖啡香味，特別精神，大家都感覺好幸福，就算唔使埋位，都鍾意留喺cafe度。」

▲ 《轉角浣紗街》吳肇軒

遭掌摑小兒科

至於飾演「分手大師」的吳肇軒，因為要代人提出分手，在劇中不時要被人潑咖啡或掌摑。

不他笑言「小兒科」，還分享一件拍攝趣事：「有一場戲，講Renci喺幻想中用咖啡潑我，拍呢場戲之前，佢練習好耐，話要點樣潑我先令我最甘，結果拍嘅時候潑歪咗，淨係潑到我個身。楊偲泳學嘢喇，善良係會得到最後勝利！」

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