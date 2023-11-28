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玲玲友情報丨Jojo被媽咪感動勤力讀書　麥玲玲教點睇有冇「狀元命」

娛樂 21:25 2023/11/28

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《玲玲友情報》黃紫恩與麥玲玲（左起）

輿學家麥玲玲帶領黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）和陳欣茵（Yan Yan）主持的J2清談節目《玲玲友情報》，明晚（11月29日）主題為「讀書唔係咁樣讀」，並請來元祖級補習天后June Leung擔任嘉賓。

為人父母最關心的，莫過於子女學業，深信讀得書就有好出路。原來是否讀得書確實有樣睇，今集節目玲玲師傅會教大家從面相分析。

玲玲友情報丨C君結婚麥玲玲人情夠買樓首期　Jojo搵玲玲師傅做媒人︰擺酒實請佢

《玲玲友情報》陳欣茵、黃紫恩、麥玲玲、蔡景行。（左起）

首先看耳仔，耳仔高過眉代表聰明、記性好；耳仔生得後同低代表鹹濕。眉毛整齊同靚，表示執行能力同計劃能力強，額頭高而飽滿不單讀書叻，而且官祿運非好，高薪厚祿。她自爆老公是讀書叻之人，中七未畢業便以資優生身份入讀大學。

玲玲師傅接受訪問時大爆老公年年考第一的威水史，她笑說︰「佢唔係名校出身，喺香港仔一間工業學院畢業，嗰時諗住畢業係樓梯底整電器。」

《玲玲友情報》

「讀得書」有樣睇

因成績優異所以中五畢業，便以資優生資格入讀理工，之後再跳入港大修讀孖E學系（電子工程系），玲玲師傅補充話︰「本來醫科都收咗佢，但係佢鍾意計數，佢係第一代從事寬頻嘅電子工程師。」

玲玲師傅直言老公具備「讀得書」的面相，包括耳仔高、眉毛齊及具「狀元」的命格。

她表示不少客人，特別是港媽最關心子女是否讀得書，Jojo語重心長表示︰「我會直接講得定唔得，其實讀書只係其中一樣，小朋友可以有好多樣才能。父母都設身處地諗下，自己細個讀書係咪咁叻，對自己有冇咁樣要求先。」

Jojo被媽媽感動

節目中Jojo自爆原本對讀書不感興趣，發掘出讀書樂趣，是自小學一年級開始，因為媽咪一項舉動令她大受感動︰「小一入咗間英文小學，讀書唔係太好，自此一返屋企就喊，有日媽咪忽然將我托管咗畀鄰居阿姨。有幾個月嘅星期二8點鐘，媽咪會準時喺屋企消失。」

最後謎底解開，有日Jojo返家見到多了份學校的英文教材，才知道媽咪每星期上夜校學英文。受媽咪的身體力行感召，她自此沒一刻再想過放棄學業。

撰文 : TOPick柴犬出動

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