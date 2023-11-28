  • 23°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 22:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節目】尖東聖誕燈飾今夜亮燈　楊潤雄：政府會續與旅發局豐富旅遊元素

社會 22:04 2023/11/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

尖東聖誕燈飾今夜亮燈。（東尖沙咀地產發展商聯會圖片）

每逢聖誕及新年，尖東各處都有繽紛耀目的節日燈飾，由東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」活動今年邁進第41屆，區內及海濱長廊一帶多棟大廈外牆的聖誕燈飾，將於今夜（28日）開始亮起，照耀維港兩岸，增添冬日節慶氣氛。

「閃爍尖東耀香江」亮燈儀式因疫情停辦4年後，今日再次登場，文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時稱，每當尖東亮起燦爛耀眼、色彩繽紛的燈飾時，就代表聖誕及新年這些冬日節慶快將來臨，多年來一直深受市民和旅客歡迎。

他續稱，旅遊業一直是香港的支柱行業，自今年2月起全面通關，政府和旅遊業界持份者共同努力，陸續恢復舉辦國慶煙花匯演、香港美酒佳餚巡禮2023和香港單車節等大型盛事。國慶黃金周期間，旅客足跡遍布香港不同角落，個別景點到訪人數更接近、甚至超出疫前水平，可見香港旅遊業正全速邁向復蘇。

他說，政府會續與旅發局、旅議會、東尖沙咀地產發展商聯會等聯手，豐富香港旅遊元素和產品，吸引旅客到訪，其中今年聖誕新年檔期，會推出連串營造冬日節慶氣氛的活動，例如「香港繽紛冬日巡禮」在西九文化區豎起巨型聖誕樹，與尖東的節日燈飾互相輝映；除夕晚上舉辦「香港跨年倒數」，在維港上空綻放璀璨煙花，與市民及遊客一同迎接新一年。

東尖沙咀地產發展商聯會主席邱文華指，尖東的聖誕燈飾中外聞名，不旦是港人聖誕期間必到的打卡熱點，遊客對尖東絢麗華美的聖誕燈飾更是趨之若鶩尖東，希望透過燈飾的光芒，點亮維港兩岸夜空，與全港市民及來自世界各地的遊客，共同慶祝普世歡騰的聖誕節，並送上佳節祝福。

點擊圖片放大
+4
+3

尖沙咀中心及帝國中心今年將展出英國視覺燈光藝術家Rupert Newman「In-Between the Sky：A Festive Beacon」數碼光影藝術作品，透過彷如聖誕萬花筒般的夢幻影像慶祝聖誕；麼地亦會延續Rupert作品，將動感視覺藝術演變成傳統燈飾裝置，並增添音樂效果；麼地道沿路3條天橋則設以聖誕禮物包圖案的燈飾裝置，散發濃濃佳節氣息。

至於千禧新世界香港酒店，今年採用環保燈泡堆砌出金光閃閃的「垂珠」，且加上紅綠燈飾，象徵喜樂處處；南洋中心外牆掛上「Merry X’mas」字眼；帝苑酒店則掛上38顆巨型雪花，附有閃爍動態效果，營造溫馨浪漫的冬日氣氛；九龍香格里拉門外更出現多個巨型充氣聖誕老人。

此外，東尖沙咀地產發展商聯會今年特別舉辦「閃爍尖東耀香江2023聖誕嘉年華」，12月16至17日推出備有豐富獎品的攤位遊戲，只要於聯會旗下任何兩間會員酒店或商戶，合共消費滿500元即可參加，消費滿1,000元可獲得兩次遊戲機會，消費滿1,500元可獲3次，每人每日最多可參加4次。另聯會成員商戶同時提供大量折扣優惠，包括富豪九龍酒店雅廊咖啡室Café Allegro自助午餐及晚餐6折優惠；九龍香格里拉Café Kool預約8人或以上午市或晚市自助餐享75折優惠等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心

相關文章

【聖誕節目】旅發局聖誕小鎮12月重臨西九　推出8場全新水上煙火匯演
17:00 2023/11/15
【聖誕節目】旅發局聖誕小鎮12月重臨西九　推出8場全新水上煙火匯演
【聖誕節目】西九推連串活動賀聖誕　「夜樂西九」加強版12.1登場詳情下周公布
16:00 2023/11/23
【聖誕節目】西九推連串活動賀聖誕　「夜樂西九」加強版12.1登場詳情下周公布
【聖誕節目】20米巨型聖誕樹今晚重現西九海濱　旅發局冬日小鎮8大打卡位必去
17:58 2023/11/24
【聖誕節目】20米巨型聖誕樹今晚重現西九海濱　旅發局冬日小鎮8大打卡位必去

你可能感興趣

【聖誕節目】旅發局聖誕小鎮12月重臨西九　推出8場全新水上煙火匯演
17:00 2023/11/15
【聖誕節目】旅發局聖誕小鎮12月重臨西九　推出8場全新水上煙火匯演
【聖誕節目】西九推連串活動賀聖誕　「夜樂西九」加強版12.1登場詳情下周公布
16:00 2023/11/23
【聖誕節目】西九推連串活動賀聖誕　「夜樂西九」加強版12.1登場詳情下周公布
【聖誕節目】20米巨型聖誕樹今晚重現西九海濱　旅發局冬日小鎮8大打卡位必去
17:58 2023/11/24
【聖誕節目】20米巨型聖誕樹今晚重現西九海濱　旅發局冬日小鎮8大打卡位必去
九龍 餐廳情報 文化體育及旅遊局 午餐 晚餐 美食 香格里拉 尖沙咀中心&帝國中心 單車 香港美酒佳餚巡禮

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月28日 時間20:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間20:05）
【公屋濫用】小紅書內地女宣稱住600呎海景公屋　房署調查後證實用戶在炫富　
【公屋濫用】小紅書內地女宣稱住600呎海景公屋　房署調查後證實用戶在炫富　