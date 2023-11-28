【聖誕節目】尖東聖誕燈飾今夜亮燈　楊潤雄：政府會續與旅發局豐富旅遊元素

▲ 尖東聖誕燈飾今夜亮燈。（東尖沙咀地產發展商聯會圖片）

每逢聖誕及新年，尖東各處都有繽紛耀目的節日燈飾，由東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」活動今年邁進第41屆，區內及海濱長廊一帶多棟大廈外牆的聖誕燈飾，將於今夜（28日）開始亮起，照耀維港兩岸，增添冬日節慶氣氛。

「閃爍尖東耀香江」亮燈儀式因疫情停辦4年後，今日再次登場，文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時稱，每當尖東亮起燦爛耀眼、色彩繽紛的燈飾時，就代表聖誕及新年這些冬日節慶快將來臨，多年來一直深受市民和旅客歡迎。

他續稱，旅遊業一直是香港的支柱行業，自今年2月起全面通關，政府和旅遊業界持份者共同努力，陸續恢復舉辦國慶煙花匯演、香港美酒佳餚巡禮2023和香港單車節等大型盛事。國慶黃金周期間，旅客足跡遍布香港不同角落，個別景點到訪人數更接近、甚至超出疫前水平，可見香港旅遊業正全速邁向復蘇。

他說，政府會續與旅發局、旅議會、東尖沙咀地產發展商聯會等聯手，豐富香港旅遊元素和產品，吸引旅客到訪，其中今年聖誕新年檔期，會推出連串營造冬日節慶氣氛的活動，例如「香港繽紛冬日巡禮」在西九文化區豎起巨型聖誕樹，與尖東的節日燈飾互相輝映；除夕晚上舉辦「香港跨年倒數」，在維港上空綻放璀璨煙花，與市民及遊客一同迎接新一年。

東尖沙咀地產發展商聯會主席邱文華指，尖東的聖誕燈飾中外聞名，不旦是港人聖誕期間必到的打卡熱點，遊客對尖東絢麗華美的聖誕燈飾更是趨之若鶩尖東，希望透過燈飾的光芒，點亮維港兩岸夜空，與全港市民及來自世界各地的遊客，共同慶祝普世歡騰的聖誕節，並送上佳節祝福。

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尖沙咀中心及帝國中心今年將展出英國視覺燈光藝術家Rupert Newman「In-Between the Sky：A Festive Beacon」數碼光影藝術作品，透過彷如聖誕萬花筒般的夢幻影像慶祝聖誕；麼地亦會延續Rupert作品，將動感視覺藝術演變成傳統燈飾裝置，並增添音樂效果；麼地道沿路3條天橋則設以聖誕禮物包圖案的燈飾裝置，散發濃濃佳節氣息。

至於千禧新世界香港酒店，今年採用環保燈泡堆砌出金光閃閃的「垂珠」，且加上紅綠燈飾，象徵喜樂處處；南洋中心外牆掛上「Merry X’mas」字眼；帝苑酒店則掛上38顆巨型雪花，附有閃爍動態效果，營造溫馨浪漫的冬日氣氛；九龍香格里拉門外更出現多個巨型充氣聖誕老人。

此外，東尖沙咀地產發展商聯會今年特別舉辦「閃爍尖東耀香江2023聖誕嘉年華」，12月16至17日推出備有豐富獎品的攤位遊戲，只要於聯會旗下任何兩間會員酒店或商戶，合共消費滿500元即可參加，消費滿1,000元可獲得兩次遊戲機會，消費滿1,500元可獲3次，每人每日最多可參加4次。另聯會成員商戶同時提供大量折扣優惠，包括富豪九龍酒店雅廊咖啡室Café Allegro自助午餐及晚餐6折優惠；九龍香格里拉Café Kool預約8人或以上午市或晚市自助餐享75折優惠等。

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責任編輯：梁薾心