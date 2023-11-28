【人事任命】港大校委會通過任命劉澤星為港大醫學院院長

▲ 香港大學校委會今日（28日）通過任命劉澤星為港大醫學院院長。（港大醫學院提供圖片）

香港大學校委會今日（28日）通過任命劉澤星為港大醫學院院長，任期於下月1日展開，為期5年，意味目前暫任港大醫學院院長的劉澤星將於下月「坐正」。

港大校長張翔今向師生發電郵公布任命安排，並形容劉澤星在本地及國際風濕病學領域擁有崇高學術地位，提及他曾任香港醫專主席，今年亦獲選為歐洲科學院院士，他曾擔任港大醫學院多個領導職務，例如副院長等。張翔相信，憑藉劉澤星傑出背景和領導經驗，將帶領港大醫學院在區域和全球學術和專業方面取得優異成績。

劉澤星透過港大醫學院發聲明，對於獲委任為醫學院第41任院長深感榮幸和欣喜，並衷心感謝大學的信任，讓他獲此機會回饋醫學院和大學。他承諾將全力以赴，引領港大醫學院在提供卓越教學、吸納優秀教研專才和學生、推動研究和知識轉移、擴展教研空間，以至全球合作和交流等方面邁進，為醫學領域在未來作出貢獻。

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責任編輯：馮琪雅