【慢病管理】中大與賽馬會推中年慢病管理計劃　至今為6,700人提供健康風險篩查

▲ 醫務衛生局局長李夏茵表示，市民是自己健康的第一責任人。(受訪者提供)

香港中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院聯同四間本地非政府社會服務機構，包括基督教家庭服務中心、聖雅各福群會、基督教聯合那打素社康服務及香港基督教女青年會，推出「賽馬會We WATCH 優活健康計劃」。

計劃承蒙香港賽馬會慈善信託基金的捐助，成為全港 首個採用「生活方式醫學」模式幫助公眾預防慢性疾病的公共衞生項目。項目由今年至2025年期間推行，目標招募超過二萬名中年人士參與健康風險篩查，並為有較高風險患上慢性疾病的人士提供健康管理指導。

計劃從今年四月起試行，截至2023年10月31日，計劃已為超過6,700人提供健康風險篩查。當中約2,300人獲建議並已接受進一步的健康檢查，他們全數被識別為有較高或甚高風險患上慢性疾病，當中92%屬風險較高的組別，將獲安排參加健康管理指導。另外8%，即185人更屬風險甚高組別，他們已取得檢查報告，讓他們尋求醫學建議。

屬較高患病風險的健康管理指導計劃合資格參加者中，超過八成為在職人士，其中63%人每星期工作超過40小時，12%更超過50小時。同時，計劃初步發現分別有87%及33%參加者的日常飲食和體能活動習慣並不達標，增加他們日後患上慢性疾病的風險。

醫務衞生局副局長李夏茵表示，推動基層醫療是今屆政府最重要的政策之一，透過扭轉巿民大眾對管理自己身體健康的概念，作為我們推動本地醫療改革的切入點。很高興計劃與政府的理念一致，就是每一個人也是自己身體健康的第一責任人，而醫護就是巿民在健康人生路上的護航者。期待計劃繼續成功推進，為有心及早管理自己健康的人士找到更多同路人，一起為健康人生而努力。

中大醫學院副院長（教育）及賽馬會公共衞生及基層醫療學院院長黃仰山教授表示，明白香港人勤力拼搏，勞碌工作， 卻無暇照顧自身健康。生活節奏急促是影響上班一族健康的一大元兇，因此希望從生活入手，倡導健康生活，希望能減低大眾患上慢性疾病的風險，從而長遠減輕社會醫療負擔。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋



