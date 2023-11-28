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【簡約公屋】首批簡約公屋合約批出　元朗項目最快2025年首季落成

社會 22:23 2023/11/28

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房屋局及建築署公布設計及建造第一批「簡約公屋」項目的招標結果。（政府新聞處圖片）

房屋局及建築署今日（28日）公布，設計及建造第一批「簡約公屋」項目的兩份合約，分別為工務工程合約編號SS M518，設計及建造元朗攸壆路、屯門第3A區及牛頭角彩興路「簡約公屋」項目批予其士——中鐵建設聯營；及工務工程合約編號SS M519，設計及建造啟德世運道「簡約公屋」項目批予中國建築工程（香港）有限公司。
 
第一批「簡約公屋」有4個項目，合共提供約1.7萬個單位。4個項目將在12月起陸續動工，當中位於元朗攸壆路的項目預計最快在2025年第一季落成，提供約2,100個單位，其餘3個項目則預計於2025年第二季至2026年第三季分階段落成。
 
房屋局局長何永賢表示，政府去年宣布推出「簡約公屋」，以填補短期公營房屋供應不足的缺口，盡快改善居住於不適切居所的市民的生活環境和質素。立法會今年年初批准了第一批項目工程的撥款後，建築署全速推進相關工作。在批出合約後，相關工程將隨即開展，局方亦會在短期內向立法會爭取第二批「簡約公屋」項目的所需撥款，以期在2027/28年度前完成興建約3萬個「簡約公屋」單位。

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責任編輯：梁薾心

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