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刻薄僱主︱住西貢三層村屋月薪5千聘外傭　詳列7大工作網民批刻薄

家事百科 11:01 2023/11/29

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月薪5000元聘外傭，需打理逾2000呎大屋、照顧初生嬰等。

不少人都會聘請外傭幫輕家務、照顧孩子，然而，薪金和工作量都應要成正比。有居於西貢三層花園村屋的中法夫婦，近日在社交平台招聘外傭，提供月薪5000元，詳列7項工作，包括照顧初生嬰和3隻貓、洗車、打理花園等，不少網民認為僱主太刻薄，建議他自己完成以上工作。

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有男僱主在facebook群組「Fulltime Domestic Helper in HK-Group for employers & helpers」中發帖招聘外傭，他指出，他們是中法夫婦，從中環搬至西貢，新住所為三層花園村屋，期望盡快招聘到完約外傭，月薪為$5,000，提供免費食物，另於3樓一間獨立睡房。

詳列7項工作

他表示，太太目前懷孕，將於明年產子，家中亦有3隻貓，因此希望外傭有照顧初生嬰及寵物的經驗。樓主還詳列了7項外傭職責：

1. 照顧初生嬰：需要有照顧初生嬰的經驗，明白嬰兒安全重要性及達到衛生水平。

2. 寵物照顧：需要餵食、清理排洩物及一般照顧。

3. 打理花園：需要打理一個大花園。

4. 煮食：準備日常膳食，需要迎合不同口味，包括中式和西式。

5. 家務：3層住宅共2,100呎及一個大花園，需做一般清潔、洗衫和執拾等。

6. 購物：需搭巴士到西貢市中心購買日用品。

7. 車輛保養：定期洗車。

男僱主詳列多項要求。（facebook圖片）

月薪5千有獨立房

樓主還列出對外傭的6點要求，包括外傭需要有豐富經驗，特別是照顧初生及清潔，同時需要熟悉打理花園、照顧不同植物；樓主亦期望對方煮食技巧有一定水準，特別是法國料理及中式料理。此外，他亦希望外傭能有效率，做好時間管理，能說流暢英語，若能說普通話會加分，他亦希望外傭能提供前僱主的推薦信。

不少網民紛紛批評樓主刻薄，認為外傭月薪僅5000元，卻要獨自完成如此龐大的工作量，還需要有豐富經驗，著樓主「自己做返啦」，另有人認為，這樣的工作量需要聘請3名工人，一人照顧嬰兒、一個打掃全屋、一個負責洗車和打理花園等，有人慨嘆，「愈有錢愈孤寒」、「近乎奴役的剝削」。

帖文備受批評，樓主其後刪帖，不久後其太太再出帖聘外傭，但就省略很多細節，只說住在西貢3層花園村屋，外僱會有自己獨立房及新傢俱，要求煮食、打理花園、照顧初生、洗車及清潔，「我們提供非常好的居住條件、非常友善的家庭環境，免費食物及有競爭力的薪金」。

有些外傭留言表示有興趣，但亦有網民貼上其丈夫帖文的截圖，提醒其他外傭不要中計，又指「免費食物是必須，否則就要給予膳食津貼」、「只有絕望的人才會接受你的條件」。

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責任編輯：王明芳

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