【在職家庭津貼】明年4月起職津加碼15%　職津最高金額增至$4,830

▲ 由明年4月起計的申領月份，劃一增加職津計劃住戶及兒童津貼金額15%。（資料圖片）

在職家庭及學生資助事務處處長曾裕彤今日（29日）表示，政府增加在職家庭津貼計劃的津貼金額。

今年《施政報告》宣布，由明年4月起計的申領月份，劃一增加職津計劃住戶及兒童津貼金額15%。以育有兩名合資格兒童的四人住戶為例，由明年4月起，可領取的職津最高金額將由現時每月4,200元增至4,830元。若以每次申請的6個月申領期計，每宗申請最高金額將由現時25,200元增至28,980元。2022至23年度，超過66,000個住戶成功獲批職津，涉及約220,000人，包括超過86,000名兒童。

為便利有需要家庭申請職津，處方已減省申請人須提交的證明文件。申請人若有實際困難未能提供住戶入息或工時證明（如散工或自僱人士），可以「自述聲明」代替。

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記者：黃穎津