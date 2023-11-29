幼稚園停辦︱疫情及人口變化致營運困難　教大幼兒發展中心宣布25/26學年後停辦

▲ 教大幼兒發展中心宣布停辦。

本港接連有幼稚園宣布停辦，繼根德園及北角聖保羅堂幼稚園後，香港教育大學幼兒發展中心亦於日前宣布，將於2024/25學年起分階段停辦，並於2025/26學年結束後正式停止營運。校方解釋，3年疫情及本地人口變化成為停辦主因。

教大幼兒發展中心於通告內解釋，3年疫情對中心營運造成影響，加上本地人口的變化，作為自負盈虧的非牟利私立幼兒中心，不希望透過大幅增加學費來維持運作，加重家長經濟負擔。

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中心亦有序落實分階段停辦的計劃，2024/25學年起停止招收幼嬰班學生，並於2025/26學年結束後正式停辦。現時就讀的K1、K2及K3學生將不受影響，可繼續於中心完成學業，直至畢業。

至於幼嬰班（1至2歲）及幼小班（2至3歲）的學生，中心會提供過渡性安排，讓他們可選擇就讀至2024/25學年完結，以及提供轉校的支援和協助。 學校已正式去函通知教育局上述決定，正聯絡區内的幼稚園了解它們的收生情況，冀為有意轉校的家長提供資訊。

兩年8間幼園宣布停辦

創校22年的香港教育大學幼兒發展中心，位於香港教育大學高級教職員宿舍區內，沒有參與教育局的幼稚園教育計劃，由香港教育大學附屬學校有限公司以自負盈虧及非牟利的形式獨立運作。

據教育局早前回應立法會財務委員會審核開支預算的書面答覆指，截止2023年2月，2022/23學年有5間幼稚園停辦，今年9月九龍塘根德園幼稚園及11月北角聖保羅堂幼稚園相繼宣布停辦，因此香港教育大學幼兒發展中心成為第8間停辦的幼稚園。

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責任編輯：王明芳