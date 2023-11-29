新手爸媽︱楊秀惠轉戰商界三年抱兩　為媽媽發聲：別隨便批評任何母親

▲ 現年39歲的靚媽楊秀惠（Vivien）婚後息影專心相夫湊女和打理美容生意，更三年抱兩。近日她分享自己當了媽媽後的體會：不應隨意評頭品足，引起一眾媽媽共鳴。

現年39歲的靚媽楊秀惠（Vivien）婚後息影專心相夫湊女和打理美容生意，更三年抱兩，現育兩名3歲及1歲的女兒，可說是家庭和事業兼顧妥當。近日她分享自己當了媽媽後的體會，點出了普通人當媽媽的難處，不應隨意評頭品足，引起一眾媽媽共鳴。

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帶小孩服飾舒適最重要

楊秀惠在內地社交媒體小紅書分享了她帶了兩個小孩去迪士尼樂園的經歷和友人的經歷，她說每次來迪士尼都期待能夠打扮得美美的，然後有機會拍些美美的照片。自從當了兩個孩子的母親後，最方便的打扮永遠就是Tshirt和長褲，方便抱小孩，隨時要蹲上蹲下，而且完全不需要外套，因為長時間抱著小孩走， 只會滿身汗。

她順道分享了友人的育兒經歴，友人被親朋戚友批評「懶惰」，被指責沒有經常帶小孩出去玩，也沒有勤勞打扮自己。她認為別人口中的批評和期待，只是外界對母親角色的不理解。她點出了每個媽媽照顧小孩的辛苦，睡眠不足、身兼多職，每天還要面對各種壓力和責任，任何一句批評都不能抹殺每位媽媽背後的付出。

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不應隨意評頭品足

有些媽媽要照顧孩子連上個洗手間的空餘時間也沒有，忙着照顧孩子、做家務，不應批評媽媽沒有時間管理，沒有時間打扮是正常。

所以，當你看到一位媽媽帶著小孩走在街上，不要隨意批評她的外表或生活方式。你永遠不知道她們經歷了什麼樣的辛苦和挑戰。孩子是一份無私的愛，媽媽們為了孩子付出了很多，讓我們給予各位媽媽們更多的理解和尊重。

她道出了普通人當媽媽的難處，引起媽媽們共鳴：「我覺得那些犧牲自己打扮時間來帶好小朋友的都是偉大的媽媽，誰不想打扮得美美的，誰不曾是少女？」，也有一位媽媽留言講起自己回到家，就是一位普通人，沒必要活成別人眼中的樣子，「閉上嘴不批評別人，其實就在幫人吧。」不少媽媽也分享親身照顧孩子的苦況，坦言辛苦但值得和自豪：「我自己從懷孕一胎開始都是自己照顧自己到現在帶三胎，太能身同感受你說的真的太不容易。」楊秀惠其後逐一回覆留言，為各位媽媽打氣！

商界女強人同是幸福人妻

現年39歲的靚媽楊秀惠（Vivien）生於馬來西亞，來港參選《2004年國際華裔小姐》之後簽約TVB成旗下藝人。2020年5月宣佈已離巢TVB，結束16年的賓主關係，而《十八年後的終極告白》中的「啞女」阿倩一角為其告別TVB之作。

自2019年與圈外男友在海外結婚，婚後息影專心相夫湊女，更三年抱兩在2022年情人節公佈誕下二女，現育兩名3歲及1歲的女兒。成為媽媽後的楊秀惠，表示想多花時間照顧家人及打理美容生意。

她由演員轉戰商界，其美容王國在短短5年發展得有聲有色，現時更創辦了線上課程學院，名符其實的商界女強人。近年，楊秀惠跟家人返港居住，更不時相約幾位星媽陳茵媺、譚凱琪和岑杏賢聚會，雖然秀惠不時於IG分享湊女日常，但所有合照裡女兒均是「遮樣」，貫徹其低調作風。

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責任編輯：王明芳