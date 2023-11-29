暖心老闆｜港漂少女經期不適入粥店想食「菜單沒有的東西」　被暖心老闆1舉動感動到喊

▲ 港漂少女經期不適，入粥店想食「菜單沒有的東西」，被暖心老闆1舉動感動到喊。

在有需要時收到他人的好意確是溫暖人心。近日，有一名港漂少女因經期到感到不適，在馬鞍山地鐵站旁遇上暖心粥店老闆，其舉動更令她感動到哭出來。

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該名港漂少女本月16日在小紅書以「第一次在香港因為受到陌生人強烈的照顧而哭出來」為題發文，指自己在港讀書，當日因天氣冷，身上穿得不多，又剛好因經期到感到不適，遂「想回家前喝點甜甜的熱乎的」。

她走進馬鞍山地鐵站旁一間店面不大的粥店，老闆盡力用普通話向事主介紹菜單，惟好像只有鹹粥。而來自內地北方的事主，來港兩個月都從未喝過熟悉的甜粥，便向老闆詢問是否有甜粥，老闆和老闆娘想了想後說，「我們沒做過，但可以試試！」事主聽後有點激動，表示只需在白粥裡加點紅糖便可。

因為這是菜單沒有的東西，而且店裡很忙，我想很少人會接受這樣的請求。

在等待粥的期間，事主趴在桌上，旁邊還有位爺爺關心她是不是頭疼，大約20分鐘後，老闆將粥端了上來，瞬間讓她清醒了不少。

分明不是我說的白粥。大大一碗，裏面紅棗是切開去核的、桂圓乾是大顆透亮的、紅糖不甜不淡，就連米都是質量很好很香的……

吃進嘴裏的那一刻，事主不僅感慨道，「我真的很想哭。完全…是我熟悉的味道。怎能這麼像…」而在她吃粥的時候，老闆和老闆娘一直對著自己露出「很真誠舒服的笑」，她感性地表示，

在那個熱氣騰騰的餐廳，一切靜物看起來是平平無奇，但每個動態的事物都在這個深夜格外美好。不必在高級餐廳出現，不必被西裝革履的人端上來，不用被金絲碗緊緊包圍。我只在意裡面的粥。

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她又提到，來到香港後遇到不少暖心事，接受了各種善意，比如身邊的人願意忽略各種差異去認識自己這樣一個簡單大學生，與她做朋友；酒店大叔曾認出她丟失的手機支架，送回她的房間；有一個姐姐在比賽場地老遠拉來自己的老公，為了用信用卡幫助快餓死的她付午餐；的士司機知道她沒有零錢，即使要等她下車換錢，也因看她着急仍願意載她。諸多的善意讓事主列舉不清，她亦直言，在陌生的地方感受到善意，「是莫大的幸運和幸福吧。」

帖文發出後引起大量網民的討論，紛紛表示，「我的天啊…如果是我的話當場真的會哭出來的程度」、「異地身體不適時，一碗用心粥的分量，千斤重」。

還有不少網民都分享曾經在香港遇到的暖心經歷，「上次從深圳回來的時候，在東鐵線因為站很久腰痛，所以不太舒服，但是又不太敢坐下，加上沒位子，結果一個爺爺居然看出來我不舒服，還問我要不要坐，當時一下子淚崩」。有人第一次來香港是陰差陽錯去隔離，「做核酸的路上傾盆大雨，旁邊買菜的師奶喊我到她的傘下避雨，我帽子一戴酷酷不用，但其實心裡已經感動得一塌糊塗。」還有打工仔曾因工作失意，在海港城附近階梯坐着哭，「路過的一對情侶停下來問我還好嗎，然後還給了我一包紙巾，當時覺得好暖心」。

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責任編輯：羅嘉欣