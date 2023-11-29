身殘志堅丨漸凍人網紅離世終年40歲　生前靠3隻手指直播帶貨

▲ 漸凍人網紅離世終年40歲，生前靠3隻手指直播帶貨。

曾被判活不過20歲，身患漸凍症的內地網紅卓君（原名李卓君）於上周五（24日）清晨離世，終年40歲，死訊由其母親於抖音帳號發文證實。儘管卓君生前長年癱瘓床上，但為減輕年老雙親負擔，於是早年便開始憑能動的3隻手指自學剪輯影片，從而於網路直播上帶貨，闖出名堂，其勵志故事一度於網上引起廣泛迴響。因此，不少網民得知其死訊後，亦深表哀悼。

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卓君的母親於本月24日透過抖音帳號「堅強卓君」發布影片，並留言「明明今天早上5:30去世了，這段時間感謝大家對他的支持和幫助」。

卓君生前接受傳媒訪問，便曾表示自己出身於一個普通農村家庭，16歲時證實罹患漸凍症，當時曾被醫生診斷活不過20歲。儘管失去自理能力，但他依然積極向上，眼見近年來興起自媒體，於是便用尚未僵硬的3根手指操作滑鼠，自學剪輯影片，先是網上嘗試發佈自己生活影片，其後又嘗試直播帶貨，借此減輕雙親經濟負擔。

但他不願意向命運低頭、奮發圖強，努力學習網路帶貨，除了自學架設網站、在淘寶開網路商店，還靠著尚未僵硬的3根手指操作滑鼠，學習如何剪輯影片、開直播帳號「堅強李卓君百貨」直播帶貨，除了想減輕父母壓力外，也藉此證明自己不是沒用的人。

除此之外，卓君亦熱衷於公益活動，如加入義工組織，坐著輪椅到養老院等機構參加活動，2022年時卓君一家人更獲得了「新時代文明實踐周周正能量獎」。卓君過去更借自己經歷勉勵網民:

看到這樣的我，你還有什麼理由不去努力，加油年輕人，生活不會虧待每一個努力的人，越努力越幸運。

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責任編輯：羅嘉欣