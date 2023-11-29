香港小姐丨凍齡郭可盈生日晒出纖瘦長腿　星級靚媽飲食規律注重肌膚保養

▲ 郭可盈十分注重保養！

近日生日的郭可盈獲丈夫林文龍和女兒林天若（津津）陪伴慶生，迎接53歲。

外貌依然美麗的郭可盈分享靚相時晒出纖瘦長腿，索爆示人！

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郭可盈感謝祝福

郭可盈於IG發布生日帖文並寫道：

💓謝謝我至愛的家人們朋友們粉絲們每年送我的生日㊗️福！我也祝願大家健康、美麗、幸福、天天開心！😘😘😘Love you all !

🙏🏻感恩我們大家身處安全的地方，為身處災難戰亂地方的人們祈禱🙏🏻願世界和平🩵

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郭可盈注重保養

郭可盈曾表示一個女人要保養，而且皮膚保養是最重要一環。她向來很注重保濕，每天喝大量水補充體內水分。

她強調肌膚必定要徹底清潔，化妝後會做足卸妝步驟，以及做深層清潔去除面上死皮和毛孔的污垢，再塗上護膚品，發揮其最大功效。

飲食規律的郭可盈不吃油炸及不健康的零食，並盡量少吃甜品，除了容易致肥外，糖份亦會令炎症惡化。

本來不愛運動的郭可盈近年受丈夫影響，二人一起做運動強健身體，更曾試過齊齊行山慶祝結婚周年紀念。

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