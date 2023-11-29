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TVB前總經理｜J2與85台合併兼裁員　陳志雲拍片分析TVB最大錯誤

娛樂 12:55 2023/11/29

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陳志雲拍片分析TVB最大錯誤。

TVB電視廣播在11月27日宣布將交還一條免費電視頻道，即由現時5條免費頻道變成4條，當中把2008年6月正式開播的J2（82台）、2017年8月開播的財經體育資訊台（85台）合併成新頻道「TVB+」，更有200名員工受影響被裁員。

前TVB業務總經理陳志雲（Stephen）在其Youtube頻道拍片分析事件，更提到TVB的一大錯誤！

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TVB負債23億元

在影片中，Stephen也問：「TVB係唔係真係面對咁大嘅危機？唔可以唔進行一個大規模嘅重組？」

他續說：「截至今年2023年6月底，TVB市值15億元，手頭現金不足9億元，負債23億元。問題的癥結在於能唔能夠喺借貸到期前再融資。23億借貸，未來一年到期有7億，手頭現金應該可以應付，不過另外16億借貸都要未來2年內還清。」他指在現時的環境而言，是一個大考驗！

他提到TVB最大的債主是上海商業銀行，TVB需在2025年7月6日償還15.57億元借貸，而上海商業銀行每年接收TVB超過一億元利息。

而這一筆貸款是屬於無抵押的融資，上海商業銀行有機會在到期前再作融資。

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志雲談TVB最大錯誤

Stephen稱：「TVB最大嘅錯誤都真係投資錯誤，喺2016年10月罕有發行一批年息3.625%嘅5億美元（約39億港元）擔保票據，3個月後公司就宣布用42.09億元向股東回購最多3成股份，其後，回購計劃受阻，持有大量現金嘅TVB就決定購入買入大量定息債券去賺取利息收入。」

他續指TVB曾用8億元認購星美高息債，星美後來停牌再加上管理層變動，TVB曾因此情況作出5億元減值。而TVB又購入國儲能源化工，總值1200萬美元（約9360萬港元），都出現了交叉違約。

他說：「究竟一間電視台點解忽然之間會買入大量金融產品？令到一啲人覺得有啲費解。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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