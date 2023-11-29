  • 24°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 14:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肺炎支原體｜內地呼吸道疾病感染激增　女子高燒40度同時染5病毒自嘲：五毒教主

醫生診症室 13:06 2023/11/29

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

內地呼吸道疾病感染激增，有女子高燒40度，同時感染5種病毒。

內地近日爆發多種呼吸道疾病疫情，流感、肺炎支原體、合胞病毒等肆虐，各地醫院門診人滿為患。近日一名黑龍江女子於社交平台分享，自己同時感染了5種病毒，出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等症狀，經過一周才康復，自嘲是「五毒教主」。

最新影片：

活得健康啲
活得健康啲｜化妝工具不洗易藏菌致爛面　專家教3招低成本快速清潔法

該名女子於社交平台「抖音」，分享自己的病毒檢驗報告，她於11月22日前往中國人民解放軍聯勤保障部隊第九六一醫院進行檢查，一共可檢測8種病毒，沒想到有5種結果均呈陽性，包括甲型流感、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒及柯薩奇病毒。

女子表示，「五種病毒合併感染，相當炸裂的存在了，醫院都主動回訪我了，喊我回去住院」，她更將自己於用戶名稱加上「五毒教主，新晉毒王」自嘲。

女子分享病毒檢驗報告。（抖音影片截圖）

女子其後再拍片透露病情，指經過約一周才康復。她憶述發病第1、2天感動喉嚨痛、出現輕微咳嗽；第3天上午抽血確診5種病毒合併感染，下午抽血發高燒達40度，渾身酸痛，服藥後才退燒；第4天有打噴嚏、流鼻涕症狀，晚上心跳加快，每分鐘達89下；第5天咳嗽症狀加重，下午在醫院照CT、心電圖，結果顯示一切正常；第6天依然有咳嗽、咳痰症狀；直到第7天才感覺自己康復。

杭州3歲女童染5種病毒

早前浙江杭州一名3歲女童連日反覆發高燒，求醫發現同時驗出5種病毒，包括呼吸道合胞病毒、鼻病毒、腺病毒、支原體及流感嗜血桿菌，所幸經治療後情況良好，目前已經出院。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

流感病毒丨秀茂坪天主教小學爆上呼吸道感染涉24學生　13歲男童染甲流併發休克留醫PICU
13:17 2023/11/28
流感病毒丨秀茂坪天主教小學爆上呼吸道感染涉24學生　13歲男童染甲流併發休克留醫PICU
呼吸道疾病｜新冠流感料每半年輪流爆發　醫生揭3類人易感冒：一年病7至8次
12:38 2023/11/23
呼吸道疾病｜新冠流感料每半年輪流爆發　醫生揭3類人易感冒：一年病7至8次
鏈球菌腦膜炎丨16歲女生頭痛求醫被誤診普通感冒　3日後送院不治證患無典型症狀腦膜炎
17:37 2023/11/13
鏈球菌腦膜炎丨16歲女生頭痛求醫被誤診普通感冒　3日後送院不治證患無典型症狀腦膜炎

你可能感興趣

流感病毒丨秀茂坪天主教小學爆上呼吸道感染涉24學生　13歲男童染甲流併發休克留醫PICU
13:17 2023/11/28
流感病毒丨秀茂坪天主教小學爆上呼吸道感染涉24學生　13歲男童染甲流併發休克留醫PICU
呼吸道疾病｜新冠流感料每半年輪流爆發　醫生揭3類人易感冒：一年病7至8次
12:38 2023/11/23
呼吸道疾病｜新冠流感料每半年輪流爆發　醫生揭3類人易感冒：一年病7至8次
鏈球菌腦膜炎丨16歲女生頭痛求醫被誤診普通感冒　3日後送院不治證患無典型症狀腦膜炎
17:37 2023/11/13
鏈球菌腦膜炎丨16歲女生頭痛求醫被誤診普通感冒　3日後送院不治證患無典型症狀腦膜炎
健康問題 傳染病 疫情 流感 肺炎 腺病毒 喉嚨痛 打噴嚏 發燒 咳嗽

最高瀏覽

【公屋濫用】小紅書內地女宣稱住600呎海景公屋　房署調查後證實用戶在炫富　
【公屋濫用】小紅書內地女宣稱住600呎海景公屋　房署調查後證實用戶在炫富　
急症室最長等候時間（11月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月29日 時間12:05）
湯馬戀｜湯洛雯完成超豪華過大禮　靚湯：好多謝馬生嘅疼愛
湯馬戀｜湯洛雯完成超豪華過大禮　靚湯：好多謝馬生嘅疼愛