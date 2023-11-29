肺炎支原體｜內地呼吸道疾病感染激增　女子高燒40度同時染5病毒自嘲：五毒教主

▲ 內地呼吸道疾病感染激增，有女子高燒40度，同時感染5種病毒。

內地近日爆發多種呼吸道疾病疫情，流感、肺炎支原體、合胞病毒等肆虐，各地醫院門診人滿為患。近日一名黑龍江女子於社交平台分享，自己同時感染了5種病毒，出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等症狀，經過一周才康復，自嘲是「五毒教主」。

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該名女子於社交平台「抖音」，分享自己的病毒檢驗報告，她於11月22日前往中國人民解放軍聯勤保障部隊第九六一醫院進行檢查，一共可檢測8種病毒，沒想到有5種結果均呈陽性，包括甲型流感、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒及柯薩奇病毒。

女子表示，「五種病毒合併感染，相當炸裂的存在了，醫院都主動回訪我了，喊我回去住院」，她更將自己於用戶名稱加上「五毒教主，新晉毒王」自嘲。

▲ 女子分享病毒檢驗報告。（抖音影片截圖）

女子其後再拍片透露病情，指經過約一周才康復。她憶述發病第1、2天感動喉嚨痛、出現輕微咳嗽；第3天上午抽血確診5種病毒合併感染，下午抽血發高燒達40度，渾身酸痛，服藥後才退燒；第4天有打噴嚏、流鼻涕症狀，晚上心跳加快，每分鐘達89下；第5天咳嗽症狀加重，下午在醫院照CT、心電圖，結果顯示一切正常；第6天依然有咳嗽、咳痰症狀；直到第7天才感覺自己康復。

杭州3歲女童染5種病毒

早前浙江杭州一名3歲女童連日反覆發高燒，求醫發現同時驗出5種病毒，包括呼吸道合胞病毒、鼻病毒、腺病毒、支原體及流感嗜血桿菌，所幸經治療後情況良好，目前已經出院。

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責任編輯：羅嘉欣