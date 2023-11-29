湯馬戀｜湯洛雯完成超豪華過大禮　靚湯：好多謝馬生嘅疼愛

▲ 湯洛雯：「原來過大禮係咁複雜。」

馬國明與湯洛雯（靚湯）早前到法國拍攝婚照，一對新人將於12月底在東南亞舉行小型婚禮，「馬湯聯婚」一切從簡，只宴請80位賓客出席。

狀態大勇的靚湯於今早（11月29日）上載過大禮的相片，身穿紅色吊帶裙的她明豔照人，再配上桌上的「流星錘」龍鳳鈪、金豬、花膠等等，畫面震撼！

湯馬戀丨湯洛雯爆馬國明下禁咀令 透露對方原來唔識用洗衣機

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湯洛雯：原來過大禮係咁複雜

靚湯在IG分享過大禮的相片，並發文分享喜悅：

又一項完成❣️✅

原來過大禮係咁複雜

嗰日係有少少呆左😲

不過好多謝馬生嘅疼愛

同各位兄弟姊妹嘅幫手

特別係 @ella_hsy @cassandretong

@lamtszsin413 @wongkalok1214

任務順利完成🎉🎉🎉



特別鳴謝

@keewahbakery

啲餅有成四大盤多到食唔晒派唔晒🤣 而且啲盤聽講係傳承落嚟，好意頭好意頭❤️



@lukfookjewellery_official

咁大個女第一次見到好似流星錘咁嘅龍鳳鈪，仲有好多隻豬豬🐷 好靚好壯觀😍



@shwedding.store

今次過大禮可以咁順利真係非常多謝尚囍非常細心同埋妥善嘅安排，負責人Marc亦都係一個開心果，仲特意安排咗一位非常有經驗嘅妗姐幫忙 ❤️ 辛苦你哋啦！

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網民祝福靚湯馬明

網民留言向靚湯、馬明送上祝福，「馬生真係非常極之愛你」、「恭喜馬生馬太」、「永遠幸福，快樂」、「恭喜靚湯、馬明呀，要一直幸福呀」、「恭喜馬太」，又有網民表示想看馬明、靚湯的合照。

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