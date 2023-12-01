高效默書︱港媽迫孩子死背默書仍成績差　小學校長教3招中文高效溫習法

▲ 一名港媽強迫孩子死背默書後仍成績差而求助，有小學校長教3招高效認字法。

小朋友學習往往是家長最著緊的事，家長們總會督促孩子溫習，以應付考試默書取得好成績。有網民近日在社交網站留言，指孩子在校默書僅記得部份內容，不及在家溫習時的表現，逐向網民求助，要如何提升孩子的認知能力。

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該名媽媽日前在Facebook群組「巴打絲打13親子育兒Facebook Club」分享孩子在校默書情況，並以「點樣可以令小孩子認字認得快」為題，詢求網民意見。她指出每日讓小朋友「死背」默書，在家能夠將背默內容完整書寫出來，但在學校正式默書時，卻只能默寫到一半內容。

對於這名媽媽對小朋友的溫習方式，不少網民都紛紛反對強逼孩子「死背」，表示這對認字、默書的作用不大。有人認為不要強逼小朋友溫習，默書死背的方式並無太大作用。另外也有網民建議小朋友可嘗試用象形文字的方法，畫圖來記字，並拆分開部首和部件。

校長建議3個高效溫書法

英皇書院同學會小學陳淑英校長和保良局黃永樹小學陳瑞良校長早前於TOPick撰文表示，默書是訓練記憶的機會，同時也是積累小朋友語文生字、詞語的練習。要讓小朋友快速記新學的中文字，他們提出了三大方法。

1. 讀準字音，邊讀邊記

他們表示朗讀可以加強記憶，鼓勵小朋友把文句讀出，可以提升認字的能力。同時朗讀訓練會使孩子的口肌得到練習的機會，有助發展言語表達的能力。

2. 部件認字

他們提到中文字是由不同的部件組合而成。常見的識字方法有三種。第一是加法識字，如「體」可分成「骨」+「曲」+「豆」，把簡單生字加起來，小朋友可以更快記得筆劃繁複的字。另外兩種分別為部首識字和部件識字，讓小朋友掌握部首的概念及分辨字形相近的生字。

3. 小步子學習

小朋友的專注力有限，溫習時可調節溫習量，把目標訂成不同的小步子範圍，如分成小段落，或選幾種的字詞組合。他們溫習默書時可以選取文本中的「常用字詞」、「應用字詞」等作為溫習基礎，讓小朋友先辨識字形。

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責任編輯：王明芳