文創蒲點「潮活11」(Chill 11) 聖誕隆重登場

體驗香港特色文化 食買玩應有盡有

香港貿易發展局（香港貿發局），在12月23至26日在亞洲國際博覽館舉辦潮活11 (Chill 11)，活動由香港特別行政區政府「創意香港」*贊助，匯聚文化藝術、飲食、消費娛樂等展商及品牌，為港澳居民及大灣區內地旅客打造別出心裁的聖誕藝墟，帶來不一樣的文創、娛樂及購物體驗。

貿發局在中環街市舉行「Chill 11媒體初體驗」活動，讓傳媒率先體驗Chill 11的活動特色。香港貿發局副總裁張淑芬表示：「Chill 11是貿發局全新的嘗試，以大灣區包括香港、澳門及內地九個城市的朋友為目標。我們留意到無論是香港的居民，抑或是來香港的旅客，都十分著重體驗不同地方的特色文化，而不再是純粹為了購物及玩樂。香港具有很多獨有的文化特色，所以我們特別將Chill 11定位為集文化藝術、飲食、消費娛樂於一身的文創藝墟，加入不同的香港文化，除了匯聚超過150參展單位，更提供接近70個表演、活動及工作坊，為大眾帶來一個不一樣的文創聖誕。」

張淑芬表示：「我們亦都希望透過Chill 11，讓中小型的本地品牌及文創產品接觸大灣區市場，展示香港的創意力量及文化軟實力，進一步促進香港與澳門，以及其他大灣區內地城市的交流，同時帶動彼此消費及經濟。」

Chill 11星光熠熠 近70個表演、活動及工作坊老少咸宜

Chill 11場內為市民提供星級表演，邀請到近年新晉華語樂壇女子組合After Class（炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文），《中年好聲音》周吉佩、羅啟豪以及近期人氣歌手尹光等作表演，亦請到來自廣東江門的沙漏樂隊為現場觀眾表演，以及在大灣區食肆任職、星級廚師蔡家富 (Gabriel) 作烹飪示範。

除了表演節目，現場設有約30 場手作坊，適合兒童、文青及家庭參與，其中包括香港文化特色之一、獨特的紅藍色調香港小巴牌書寫工作坊，讓參加者可以了解小巴牌背景及製作過程，發揮創意製作獨一無二的匙扣小裝飾。

沉浸式藝術體驗/打卡位 細賞大師級藝術及攝影作品

沉浸式體驗區設中西文化走廊，會以數碼藝術呈現兩幅2022年中法少年兒童繪畫藝術交流大賽(由中西文化藝術發展協會主辦)的得獎作品，包括秦之昊的《唐三絕．將進酒》及吳臻晞的《Dear cat I miss you》，讓公眾享受虛擬世界的詩情畫意。莫奈的《日本橋》和梵高的《麥田與柏樹的四季變化》亦將會以動態畫形式出現，展示西方藝術中印象派風格和對自然景觀的詮釋。

剛在香港郵政發行全套郵票展示香港山川壯麗景色、首位奪得國際年度風景攝影師大賽全球冠軍的年青攝影師Kelvin Yuen，將會在現場展示他的作品，包括香港著名芒草熱點大東山背景板，供觀眾入場打卡，並即場分享拍攝小貼士。著名貓攝影師Jonas Chan亦會在現場為大家帶來貓攝影工作坊，教授捕捉主子可愛瞬間的秘技。香港沙龍影友協會則精心策劃大灣區攝影展，挑選60張照片展示11個大灣區城市的風光。

豐富聖誕節目 動靜皆宜

Chill 11現場更設有長32米的充氣娛樂設施Chill 級城堡，以及高達8米、近四層樓高的Blink Blink聖誕樹，供前來參加的大人及小朋友盡情「放電」。聖誔節少不了各式各樣的聖誕禮品、裝飾及打扮，Chill 11特別舉辦一系列工作坊，包括製作聖誕燈、聖誕熊匙扣、聖誕花環、掐絲琺瑯聖誕襪及雪地燈箱。而曾任《全民造星》評審的星級化妝師柯予喬 (Will Or) 則會開設聖誕潮流化妝班，讓市民美麗地過聖誕。

即場品嚐香港味道 發掘香港文創產品

香港潮流手工啤品牌「吹啤啤」及Great Gourmets聯手，特別用上茅台、啤酒原料、朱古力及咖啡為Chill 11炮製近來大熱的醬香風味「醬香Mocha手工啤」，並將會在會場限量發售。香港奶茶一向出眾，金茶王將會在現場舉辦創意坊，讓參與人士拉出最濃滑的香港奶茶。另外，名廚Charmaine會以「五味人生」為題，特別設計甜、酸、苦、辣、鹹的餐單，並聯同多個中西傳統美食品牌，在佈滿畫作的Art Café 內提供美食。

主打太陽眼鏡的時尚品牌Big Horn亦會為Chill 11帶來與英雄電影《正義聯盟》聯乘的太陽眼鏡系列，當中有男女合宜的水行俠款式，其閃亮塑料猶如魚鱗，金屬鏡腿設計取材自水行俠的魚叉，活現水行俠的角色。至於獲繪本獎的創作團隊StephyDesignHK會為Chill 11帶來手繪絲柔長披肩，取材香港夜景、漁村、主題樂園等，別具香港特色。中環街市亦會展示地道香港品牌，包括TARTAN、銀杏士多、雅俗共想及香港淳記等。

限量聖誕福袋先到先得 完善交通配套直達亞博

Chill 11入場券收費港幣30元，透過票務合作夥伴AlipayHK及內地支付寶手機應用程式購票享有港幣3元優惠，兒童、全日制學生及65歲或以上長者免費入場。我們同時提供套票優惠，兩名成人同行可享買一送一（即共港幣30元），三名成人可享三人同行優惠（即共港幣40元），四名成人同行可享良朋知己優惠（即共港幣50元）。第一天首1,000名入場者可免費獲福袋乙個，其後每天限量派發，內有價值超過港幣150元的豐富禮品。現場更設有壓軸大抽獎，入場消費每滿港幣200元，即可以參加抽獎一次，豐富禮物包括雙人來回泰國曼谷的機票、五星級酒店住宿、主題樂園入場券、商場消費金額、名錶及旅行篋等。

為方便市民到來參觀，貿發局得到不同出行夥伴的支持，提供超抵、超方便的交通安排，包括機場快綫提供的震撼優惠， 成人只要憑Chill 11有效門票或活動證明，便可在機場快綫香港站或九龍站之特設櫃台，以優惠價$47換購即日來回博覽站車票乙張，3至11歲持有效小童八達通之乘客，由香港、九龍或青衣站出發前往博覽站，即可免費乘搭機場快綫。城巴的5條免費穿梭巴士由天水圍、屯門、荃灣、東涌同大圍直達亞博館；自駕人士則可以在鄰近的11 Skies停車場享有泊車的優惠，泊兩小時可享有第三小時免費。

▲ 香港貿發局副總裁張淑芬表示，市民愈來愈著重體驗地方特色文化，Chill 11集文化藝術、飲食、消費娛樂於一身，加入不同的香港文化，為大眾帶來一個不一樣的文創聖誕。

▲ 近期大熱年青得獎攝影師Kelvin Yuen展示其得獎作品及相集。

▲ 走進Chill 11中西文化走廊可享受到嶄新藝術及科技共融的沉浸式藝術體驗，包括秦之昊的作品《唐三絕．將進酒》。

▲ 香港潮流手工啤品牌「吹啤啤」及Great Gourmets特別用上茅台、啤酒原料及朱古力，為Chill 11聯手炮製「醬香Mocha手工啤」。

▲ 香港特色小巴牌工作坊，讓參加者可以了解小巴牌背景及製作過程，發揮創意製作獨一無二的匙扣小裝飾。

▲ 獲繪本獎的創作團隊StephyDesignHK會為Chill 11帶來手繪絲柔長披肩，取材香港夜景、漁村、主題樂園等，別具香港特色

▲ Chill 11宣傳音樂由《全民造星》饒舌歌手黃泓祖 (Taco)負責創作。

Chill 11 開放日期及時間：