星級豪宅︱內地媽來港創業住1.4萬呎豪宅　月租$40萬網民質疑真偽

▲ 有位港漂女租戶接受街訪，介紹以港幣月租40萬、1.4萬呎的獨立屋，詳細介紹了屋內的大小分間和樓層設計，引起網民討論。

近期，有不少媒體會在街上隨機找街坊進行街訪，一般公共屋邨較為常見，訪談中更會公開他們住所的環境和裝潢。最近有位港漂女租戶接受街訪，介紹以港幣月租40萬的獨立屋，詳細介紹了屋內的大小分間和樓層設計，還透露鄰居和前租戶是香港巨星。影片除了吸引名人林作留言之外，網民大表羨慕，也有不少網民質疑影片內容的真實性。

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鉅細無遺介紹豪宅設計

一段來自Facebook專頁裝修有設計的影片，影片長達5分幾鐘，來自溫州的港漂女租戶為影片的受訪者，身穿粉紅色連身短裙的她估計是放狗途中被截停受訪，影片前段介紹了以港幣月租40萬的豪宅，後段介紹自己的背景和來港工作的緣由。

女租戶首先介紹客廳，她透露屋內面積大約400坪，即約14,233平方尺，而估價購入約「5、6億」。她接着介紹花園、屋內裝潢、各種收藏擺設、廚房及飯廳的設計與裝潢等等。她指自己和丈夫、兒子一家三口自住，連同2名工人及1名廚師，也提及自己祖籍溫州。一樓是主人房及小孩房，小孩房另設有玩具室及套廁，而主人房可以三邊落床外，亦有套廁。

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同天王天后做鄰居

她還表示豪宅的前租戶是香港有名的粵曲天后，她在這房子住了50年，並點名透露附近是天王及天后級的鄰居，包括劉德華、陳慧琳，還有已故巨星張國榮以前也住在附近。

影片3分之2後段，主要是介紹女租戶的背景和來港居住的緣由。她在片中表示自己首份工作是任職五年的大學老師，其後遇到工作上的樽頸位時，毅然離職創業投身珠寶藝術行業，其後受到工作伙伴邀請來港合辦參與藝術相關工作或公司，以及分享在香港工作和育兒的心得等等。

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被指似示範單位 無人住

網民紛紛留言質疑影片真偽和批評其衣著，連林作也留言：「和我媽一樣有錢哦」，更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳