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靚媽精明眼｜萬麗海景酒店聖誕自助餐買二送一　$375任食冰鎮龍蝦+雪蟹腳+烤火雞

親子好去處 12:16 2023/11/29

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

萬麗海景酒店聖誕自助餐買二送一，平均每人低至$375。（KKday圖片）

下個月聖誕佳節，KKday今日（29日）推出「萬麗海景酒店自助餐買二送一」優惠，低至每人$375即可任食冰鎮龍蝦、雪蟹腳、刺身、烤火雞及香烤牛肋骨等，另有平安夜及聖誕節正日自助晚餐及除夕魚子醬自助晚餐，除了以上美食之外，更可大歎新鮮蒸焗龍蝦、威靈頓牛柳、鵝肝醬、香烤和牛牛肩排及虎蝦等。

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香港萬麗海景酒店萬麗咖啡室自助餐提供國際佳餚和特色亞洲美饌，為迎接聖誕佳節來臨，萬麗咖啡室推出佳節前夕自助午餐及自助晚餐，提供冰鎮龍蝦、雪蟹腳、刺身、巴馬臣芝士松露和牛薄片、烤火雞、香烤牛肋骨及節日甜品等；自助晚餐每位成人更附送新鮮蒸焗龍蝦一隻、小童半隻。

而24日平安夜及25日的聖誕節自助晚餐除了以上美食之外，更提供36個月西班牙伊比利亞黑毛豬風乾火腿配蜜瓜、鵝肝醬、烤芝士專區、酒香烤火腿、威靈頓牛柳、香烤和牛牛肩排及虎蝦及聖誕香料酒等；而31日的除夕自助晚餐則提供Royal Caviar Club魚子醬、燒原隻乳豬及黑鱈魚西京燒等。

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優惠詳情：

預訂日期：2023年11月29日至12月5日23:59
用餐日期：2023年11月30日至12月31日
地址：灣仔港灣道一號

1. 【9周年快閃限量搶–買二送一】
佳節前夕自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：星期一至四$1,125/3位，平均$375/位（原價$1,610/3位）
             星期五至日及公眾假期$1,239/3位，平均$413/位（原價$1,776/3位） 
            12月22、24 – 25日除外

2. 【9周年快閃優惠–8折】
佳節前夕自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：星期一至四成人$440/位，小童（3-11歲）$260/位
           （原價成人$537/位，小童$317/位）
             星期五至日及公眾假期成人$485/位，小童（3-11歲）$287/位
           （原價成人$592/位，小童$350/位） 

3. 【9周年快閃限量搶–買二送一】
佳節前夕自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價：星期一至四$1,860/3位，平均$620/位（原價$2,666/3位）
             星期五至日及公眾假期$1,953/3位，平均$651/位（原價$2,798/3位） 
             12月22、24 – 25及31日除外 

4. 【9周年快閃優惠–9折】
佳節前夕自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價：星期一至四成人$728/位，小童（3-11歲）$440/位
             （原價成人$889/位，小童$537/位） 
              星期五至日及公眾假期成人$764/位，小童（3-11歲）$449/位
             （原價成人$933/位，小童$548/位） 

5. 【9周年快閃優惠–9折】
平安夜及聖誕節自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：12月24 – 25日成人$688/位，小童（3-11歲）$398/位
            （原價成人$757/位，小童$438/位）

6. 【9周年快閃優惠–8折】
平安夜及聖誕節自助晚餐/ 除夕自助晚餐

優惠價：12月24 – 25、31日成人$968/位，小童（3-11歲）$588/位
             （原價成人$1,065/位，小童$647/位） 
用餐時間：12月24 – 25日第一輪17:30 – 19:30，第二輪20:00 – 22:00
                  12月31日18:30 – 21:30

*以上已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲

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