都市病｜19歲男日飲逾1升汽水　腳趾長5厘米巨型痛風石【附痛風飲食指南】

▲ 19歲男日飲逾1升汽水，腳趾長5厘米巨型痛風石。

痛風並非老年人專利。內地一名19歲男子長期將汽水當水飲，每日平均喝4至6瓶，結果導致痛風，長出5厘米大的痛風石，需接受微創手術處理。本港衞生署資料指出，果糖含量高的飲品都導致痛風，提醒市民要補充足夠水分，促進排泄尿酸。

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據《澎湃新聞》報道，陝西西安一名19歲男生日前因腳趾關節紅腫疼痛，前往西安市第五醫院檢查，最終確診為痛風。醫生指，男生的腳趾關節內有大量痛風石，約為「5乘5厘米」大，突出皮膚表面3厘米，所幸經過微創手術處理後，目前恢復良好。

據悉，男生自小不愛喝水，長期將碳酸飲料當水喝，一天至少喝4至6瓶，大約1000至1500毫升，夏天甚至會喝7到8瓶。

▲ 男子腳趾長出5厘米巨型痛風石。（微博影片截圖）

痛風有年輕化趨勢

風濕病科專科醫生阮嘉恩曾接受TOPick訪問表示，隨着現今人口老化、生活模式及飲食習慣改變，痛風逐漸成為都市人最常見的關節疾病之一，甚至有年輕化迹象。

尿酸是嘌呤分解的代謝物，嘌呤可以在我們日常的食物中吸收，也可能從身體內的核酸新陳代謝產生。所謂痛風，即是體內的尿酸過多，以致過量尿酸結晶積聚在關節所引發的炎症。關節通常會發熱、紅腫及疼痛。痛風發作時，往往會令患者劇痛不堪，影響日常生活及工作。

隨着尿酸慢慢積聚，引致痛風症發作，約有一半以上病人第一個出現痛風的地方是足部大拇趾關節，其餘較常發病的則是其他腳部關節，如膝蓋、足踝，甚至手肘、手腕及手指等。

果糖攝取會增加痛風風險62%

據本港衞生署資料顯示，除了酒、紅肉內臟、海鮮外，果糖含量高的飲品都會導致痛風。果糖在體內代謝後，會釋出嘌呤及助長尿酸產生，有研究指果糖攝取會增加痛風風險62% 。

衞生署建議，應避免飲酒和果糖含量高的飲品，包括汽水和添加糖的商業用果汁。另要補充足夠水分，促進排泄尿酸。一般而言，成年人應每日喝6至8杯流質飲料，清水是最佳選擇。

痛風患者應盡量避免食用嘌呤

消委會建議，痛風患者應盡量避免食用嘌呤（可產生尿酸）含量較高的食物，除了酒類及海產貝殼類外，還有動物的內臟，包括肝（例如豬膶）、腎（例如豬腰、雞腎、鴨腎）、腦（包括魚頭）、心臟、肺、胰（例如豬橫脷）、腸（例如豬大腸）等。

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責任編輯：羅嘉欣