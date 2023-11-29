時裝界盛事｜Louis Vuitton將首在港舉行時裝騷　傳嘉賓有NewJeans Hyein太妍宋仲基

▲ LV首次在港舉行時裝騷，屆時必引起哄動！

高級時裝品牌Louis Vuitton（LV）將於周四晚在港舉行Fashion show，LV官網亦已發出通告顯示進入最後倒數階段：「將於香港時間11月30日星期四晚上8時在香港推出創意總監Pharrell Williams 2024早秋男士系列。」這場男裝騷落實於尖沙咀星光大道(Avenue of Stars)舉行，相當屆時一定非常熱鬧！

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康文署宣佈30號晚星光大道暫停開放

由於是時裝界的一大盛事，加上品牌首次選址香港開騷，各界對此事萬分重視，早於日前已有不同消息流出，包括地點、嘉賓和門票，康文署更於27日已宣佈30日晚星光大道暫停開放：

「康樂及文化事務署（康文署）今日（十一月二十七日）宣布，由於有團體舉行活動，星光大道由十一月二十九日晚上六時起至十二月一日早上八時暫停開放。其間，市民及旅客應盡量避免前往星光大道。如有需要通過該區域，請按場地工作人員指示改用梳士巴利道。」

流出嘉賓名單有NewJeans Hyein、太妍、宋仲基

另有消息指，K11 MUSEA及星光大道會聯手將尖沙咀海濱改造成閃亮璀璨的時裝舞台，至於嘉賓方面，就有傳NewJeans Hyein、太妍、宋仲基與Stray Kids Felix等一眾韓星，他們會以品牌好友和代言人身份現身，成為重量級座上客，至於香港藝人名單，就暫時未有流出，不過相信屆時一定會星光熠熠耀星光大道！

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責任編輯：Kiwi Lee