理財有道｜27歲女生3招儲錢法 5年內還清逾30萬大學貸款和置業

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香港本年物價維持通漲，但薪水調整不高，即使許多賺取高薪的年青人和家庭都想辦法如何有效慳錢和儲錢，應付貸款、供樓、生活開支等。美國紐約一名女子用「 3個無痛儲錢法」，在維持基本生活之餘，亦有一定的消閒娛樂，享受生活，並成功能在27歲前還清4.7萬美元（約36.7萬港元）的大學學貸，以及實踐不少人夢想，買下人生首間房屋。

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綜合外媒報道，華裔女子克莉絲汀（Christine Wong）在Google紐約分公司工作，賺取年薪逾10萬美元（約77.9萬港元），屬於高薪的上班一族，但由於生活在全球最昂貴城市之一的紐約，所以生活開支成本高，加上要清還大學學貸和準備展開供樓計劃，她於是實行「 3 個無痛儲錢法」，終能在27歲時清還4.7萬美元（約36.7萬港元）大學貸款和首次置業。

克莉絲汀分享「 3 個無痛儲錢法」如下：

1. 存下每一筆額外工作和意外收入，以盡快清還貸款

克莉絲汀把每一筆額外工作和意外收入儲起，作償還貸款之用，如工作獎金、加班費，甚至家人給予的利是錢。此舉讓她終可在畢業5年後，順利還清 4.7萬美元（約36.7萬港元）的學貸。

因為利息是加大貸款的金額，借貸人每月除支付還款外，尚要支付一些額外的錢，長遠來看等於少了許多額外的利息。無貸款的人以把這些每月供款和利息存入退休帳戶或用於策略性的投資計劃。

專家分析一般人或許不須如克莉絲汀一樣，把每一分錢存下，而是可把這筆額外收入的15％ 用來作消閒娛樂費，餘下 85％ 留為未來洗費，這不會讓個人為了儲錢或清還貸款，感到生活樂趣被剝奪。

2. 節省外出膳食費

美國勞工局（Bureau of Labor Statistics）數據顯示，美國家庭的第三大支出是膳食費，佔了2022年總支出的12.8％。克莉絲汀坦言，她會儘量減少外出進食，平日有研究餐廳菜單的習慣，這讓她

即使須在外出用進餐，至少有一項餐點在她的預算範圍內，亦可選擇最便宜的餐單。此外，她會先在家填飽肚子，才外出用餐。還有，她不羞於把公司提供的食物打包回家，「我曾經靠著這個過了整整一周。」原因是紐約人明白「食物非常貴」。

3. 用消閒增加兼職收入

克莉絲汀雖然年薪已高達10萬美元，還是會抽時間在寵物服務平台Rover 兼職照料貓咪，這不但可讓她以副業合法減稅，亦可免費享受寵貓的樂趣，增添生活情趣，「從商業來看，這是很好的減稅方法，然後在個人方面，我跟貓都會很開心。」

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責任編輯：王明芳