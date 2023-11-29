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如廁問題︱港媽攜9歲兒入女廁排隊 被勸轉去男廁視要求6個字回應

育兒資訊 12:15 2023/11/29

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港媽攜約9歲兒子入女廁，無視其他排隊女士要求！

港媽帶兒子出外或港爸帶女兒出外，都會遇到去廁所問題的尷尬場面。年紀小的小朋友應給予體諒，但年紀到有一定自理能力，就會令人反感！有網民近日於討論區發文，表示在女廁見到1名港媽帶同身高達140厘米的兒子如廁，由於男童看起來相當高大，年約8、9歲，所以在場排隊人的女士就勸對方改去男廁，可是港媽卻以兒子仍是小朋友為由未有理會以6個字回應。

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有網民在親子王國討論區發文，表示早前到商場女洗手間如廁時，遇到1名港媽帶同身高約140厘米的兒子排隊。當時排隊的女士見狀就勸對方帶兒子使用男廁，以免引起尷尬，「好多人出聲話『咁大個去男洗手間』」，不過港媽卻表示「小朋友無所謂」，無視女士們意見，讓兒子進入廁格，「仔入廁格，阿媽企門口半開門睇住」。

樓主就形容該男童目測約小三、小四，約8至9歲「睇樣講嘢好正常，應該唔係有問題嘅」。不過有網民就留言反駁指，有些幼稚園都可以身高130CM，樓主就表示明白小朋友或有特殊需要，其實家長可選用傷健人士洗手間，「都明表面無問題，可能有啲嘢睇唔到。其實隔籬就係殘廁，係咪應該要尊重其他女士呢？」

帖文引起不少同為家長的網民討論，認為男童應該有自理能力，「咁大個仲要跟住阿媽去廁所」、「咁高大感覺唔太好」。亦有人質疑男童只是跟從媽媽要求，

呢啲通常係阿媽唔放心，個男仔應該都覺得尷尬，我仔1年級已經打死都唔跟我去女廁。

有媽媽級網民就提出解決方法，建議家長可在洗手間外等候，有需要時亦可向其他使用者要求協助，同時訓練子女獨立，「喺男廁門口等仔，時間長就大聲叫下，其實香港算好安全，離開視線一陣唔會有事，太耐冇回應我會衝男廁囉」、「去殘廁啦，咁高大仲入女廁俾人指指點點，對個細路都好大童年陰影」。

也有家長指不能完全怪學校，「好多怪獸家長都覺得係要做好多功能，好多默書，先會令人類進步。」

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責任編輯:王明芳

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