【解決劏房】耗時10月研究劣質劏房被指太遲　黃偉綸：完成各項建議需時部署

▲ 立法會前廳交流會。（立法會秘書處圖片）

有議員指《施政報告》提出設立的「解決劏房工作組」，以10個月時間調查研究何為「劣質劏房」，並提出取締建議，為時過長。財政司副司長黃偉綸回應表示，10個月的時間完成有關建議，時間並不鬆動，需時部署，包括要想好過渡、後續安排。

立法會早上舉辦前廳交流會，黃偉綸率領房屋局長何永賢和勞工及福利局長孫玉菡等官員出席，會上討論搶人才、劏房等問題。黃偉綸會後見記者表示，如果劏房結構安全、消防安全有問題，這種極端例子一定不合標準，反而較為處於「中間」水平的劏房難以定義，「什麼是一個適切居所，我們需要考慮清楚。」他又指，會在法律框架上做功夫，認為10個月研究劏房是時間急迫。

▲ 立法會主席梁君彥出席前廳交流會。

對於打擊濫用公屋方面，何永賢表示，政府會用網上巡邏、「放蛇」等多種方新方法進行跟進，土地註冊處亦有大數據，連接系統提供資料給局方研究，未來各方如果有有效途徑打擊濫用公屋，都可向局方提出。

▲ 黃偉綸會後見記者。（趙居逸攝）

社區客廳最小要有2千呎

社區客廳方面，孫玉菡指，需做到政商民合作，「包括它的裝修資金是由商界去出，營運則找一個社福機構，並邀由關愛基金，即是政府去支付。」

他又指，政府有主動找商界，亦有很多商界朋友，主動接觸政府。至於社區客廳面積，孫指，「最起碼最小應該有2千呎，新樓舊樓唔緊要，最緊要的是要近劏房區，幾分鐘路程就走到，一年365天都要開，除了八號風球和黑雨，晚上要開到十點，就是這麼簡單。」

另外，輸入勞工方面，孫玉菡表示，「補充勞工優化計劃」從九月至今收到約收到1700宗申請，涉及19000人，有關申請主要來自飲食、零售界。

前廳交流會上，官員和議員在前廳手持區議會選舉海報，呼籲選民投票。

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記者：趙居逸