  • 24°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 13:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解決劏房】耗時10月研究劣質劏房被指太遲　黃偉綸：完成各項建議需時部署

政治 12:10 2023/11/29

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

立法會前廳交流會。（立法會秘書處圖片）

有議員指《施政報告》提出設立的「解決劏房工作組」，以10個月時間調查研究何為「劣質劏房」，並提出取締建議，為時過長。財政司副司長黃偉綸回應表示，10個月的時間完成有關建議，時間並不鬆動，需時部署，包括要想好過渡、後續安排。

立法會早上舉辦前廳交流會，黃偉綸率領房屋局長何永賢和勞工及福利局長孫玉菡等官員出席，會上討論搶人才、劏房等問題。黃偉綸會後見記者表示，如果劏房結構安全、消防安全有問題，這種極端例子一定不合標準，反而較為處於「中間」水平的劏房難以定義，「什麼是一個適切居所，我們需要考慮清楚。」他又指，會在法律框架上做功夫，認為10個月研究劏房是時間急迫。

立法會主席梁君彥出席前廳交流會。

對於打擊濫用公屋方面，何永賢表示，政府會用網上巡邏、「放蛇」等多種方新方法進行跟進，土地註冊處亦有大數據，連接系統提供資料給局方研究，未來各方如果有有效途徑打擊濫用公屋，都可向局方提出。

黃偉綸會後見記者。（趙居逸攝）

社區客廳最小要有2千呎

社區客廳方面，孫玉菡指，需做到政商民合作，「包括它的裝修資金是由商界去出，營運則找一個社福機構，並邀由關愛基金，即是政府去支付。」

他又指，政府有主動找商界，亦有很多商界朋友，主動接觸政府。至於社區客廳面積，孫指，「最起碼最小應該有2千呎，新樓舊樓唔緊要，最緊要的是要近劏房區，幾分鐘路程就走到，一年365天都要開，除了八號風球和黑雨，晚上要開到十點，就是這麼簡單。」

另外，輸入勞工方面，孫玉菡表示，「補充勞工優化計劃」從九月至今收到約收到1700宗申請，涉及19000人，有關申請主要來自飲食、零售界。

前廳交流會上，官員和議員在前廳手持區議會選舉海報，呼籲選民投票。

最新影片推介：

TOPick診症室
TOPick診症室｜30多歲港男早洩持續6年羞於求醫終致離婚　揭早洩2大成因＋改善小貼士

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【劏房】解決劏房問題工作組首開會　團體促盡快釐定最低標準盡快取締
21:35 2023/11/03
【劏房】解決劏房問題工作組首開會　團體促盡快釐定最低標準盡快取締
【劏房問題】解決劏房問題工作組昨首次會議　何永賢：將訂立劣質劏房標準
10:41 2023/11/04
【劏房問題】解決劏房問題工作組昨首次會議　何永賢：將訂立劣質劏房標準
【前廳交流會】第12次交流會下周三舉行　討論搶企業、劏房等問題
22:24 2023/11/24
【前廳交流會】第12次交流會下周三舉行　討論搶企業、劏房等問題

你可能感興趣

【劏房】解決劏房問題工作組首開會　團體促盡快釐定最低標準盡快取締
21:35 2023/11/03
【劏房】解決劏房問題工作組首開會　團體促盡快釐定最低標準盡快取締
【劏房問題】解決劏房問題工作組昨首次會議　何永賢：將訂立劣質劏房標準
10:41 2023/11/04
【劏房問題】解決劏房問題工作組昨首次會議　何永賢：將訂立劣質劏房標準
【前廳交流會】第12次交流會下周三舉行　討論搶企業、劏房等問題
22:24 2023/11/24
【前廳交流會】第12次交流會下周三舉行　討論搶企業、劏房等問題
政治 勞工及福利局 劏房 區議會選舉 立法會 黃偉綸 施政報告 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【公屋濫用】小紅書內地女宣稱住600呎海景公屋　房署調查後證實用戶在炫富　
【公屋濫用】小紅書內地女宣稱住600呎海景公屋　房署調查後證實用戶在炫富　
急症室最長等候時間（11月29日 時間08:05）
急症室最長等候時間（11月29日 時間08:05）
明星育兒︱鄭丹瑞68歲生日罕晒全家福　開明教出11A狀元大女鼓勵細女讀考古
明星育兒︱鄭丹瑞68歲生日罕晒全家福　開明教出11A狀元大女鼓勵細女讀考古