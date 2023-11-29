肺炎支原體丨8歲男童染肺炎支原體　半夜尿床斜視肢體癱瘓揭「腦中風」

▲ 內地1名8歲男童染支原體肺炎，入院3日後竟出現尿床、斜視、肢體癱瘓，經醫生檢查後發現腦中風。

【支原體肺炎/高燒/傳染病/腦中風】內地呼吸道感染疫情持續蔓延，多種病毒同時爆發！江蘇南通一名8歲男童日前罹患支原體肺炎後，突發出現尿床、斜視、肢體癱瘓、言語障礙等情況，最後磁力共振檢查後，被確診為腦中風。

最新影片推介：

綜合內媒報道，8歲男童本月1日因一直咳嗽高燒，媽媽帶他到當地醫院求醫，發現男童不僅患有右肺下葉肺炎，還出現了肺實變和支原體肺炎感染。此外，凝血檢查的結果顯示，他的D二聚體水平（ D-D雙合試驗，D-Dimer）異常高，由此看來應該不僅僅是單純的肺炎，還可能出現血栓形成的情況。

醫生透過檢查排除了肺栓塞和下肢血栓的可能，接著對男童進行抗凝預防治療，和準備進行肺泡灌洗。豈料住院3天，於11月4日凌晨，男童尿床了，值班護士發現他出現右眼凝視、右側肢體偏癱以及言語障礙的症狀。

醫生替他進行磁力共振檢查腦部，發現他的腦幹、右側小腦和基底動脈閉塞，出現了急性中風。各科會診醫生認為兒童腦梗非常罕見，考慮與支原體肺炎合併​​高凝血狀態有關，隨後專科醫生組經過評估，建議進行取栓開通血管治療，在與男家屬溝通後，立即進行腦血管造影及取栓手術，並成功取出較大的血栓塊，男童亦轉危為安。

支原體肺炎是什麼？

根據衞生署資料顯示，這是由一種名為支原體肺炎的細菌所引起的傳染病，在全年任何時間皆會發生，約每 3 至 7年便可能出現一次社區性爆發。

病徵

支原體肺炎可引致急性呼吸道感染。大部分受到感染的患者會出現輕微上呼吸道感染症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦及頭痛等，只有5 至 10 %的患者會患上非典型肺炎。在健康及較年輕（少於40歲）的社區感染肺炎患者中，肺炎支原體為最常見的病原體之一。雖然肺炎支原體通常只會引起輕微疾病，但一些患者仍可出現肺炎、腦炎、腎功能受損和溶血性貧血等嚴重併發症，尤其是長者或免疫力弱的人士。

傳播途徑

肺炎支原體主要透過患者咳嗽或打噴嚏時所產生的飛沫在人與人之間傳播。此細菌亦可透過直接接觸患者的鼻喉分泌物傳播，或接觸剛染有患者分泌物的物件而間接傳播。

潛伏期

潛伏期介乎 2至3星期。

治理方法

大部分輕微感染的患者可自行痊癒。而肺炎或嚴重感染的患者，可用抗生素治療。

預防措施

現時並沒有疫苗可預防肺炎支原體感染，市民應採取一般預防呼吸道感染的措施：

1. 保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；進食前；如廁後；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡快求醫。

保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，避免過度緊張、不要吸煙和避免飲酒，以建立良好身體抵抗力。

患者應避免接觸兒童、長者或抵抗力較弱的人士。

2. 保持良好的環境衞生

經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水（以 10 毫升25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 990 毫升清水內）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。

用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1比49稀釋家用漂白水（以 10 毫升含25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 490 毫升清水內）消毒受污染及其附近地方，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。

保持室內空氣流通。

避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高風險人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳