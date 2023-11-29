林德信結婚丨葉蒨文視盛裝賀新婚　林德信跟繼母如朋友：有你在我的生活是很幸福

▲ 葉蒨文型格look賀繼子結婚。

林子祥兒子林德信（Alex）早前榮升人夫，迎娶拍拖多年的圈外女友Candace，榮升老爺的林子祥於婚宴上獻唱祝賀一對新人，視一對繼子女如己出葉蒨文（Sally）的亦有到賀。

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型格打扮賀繼子新婚

日前一位女賓客於網上分享多張婚宴照片，林子祥跟老婆葉蒨文盛裝打扮到場，葉蒨文以西裝外套襯bling bling低胸裝，更以巨形心口針作點綴，已經登六的她打扮依然型格。

此外出席賓客還有蔡一傑、蔡一智、鄭丹瑞與霍啟剛夫婦等，從女賓客回覆網民所說，林子祥前妻吳正元亦有出席婚禮。

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關係比爹地林子祥更親密

林德信跟繼母葉蒨文關係親密，兩人相處如朋友，沒有隔膜，林德信曾大讚Sally為人好玩又健談，而且又喜愛熱鬧，二人都幾投契！

其實小時候，林德信接受不到父母離異，曾一度對Sally弋9抗拒，其後發現她跟一般繼母不同，不會強調「媽媽」這身份。

早年戀聞多多的林德信更會跟Sally傾心事，他坦言跟繼母的關係比爹地更親密，始終男人間較少傾心事，反而林德信跟Sally似朋友，話題多多之外，Sally會給予好多意見。林德信曾對Sally說：「有你在我的生活裡，很幸福」

▲ 葉蒨文是一位開通的繼母。（取自微博）

2012年，Sally於個唱上跟林子祥父子合唱，當時Sally感觸說：「看著林德信從升降台上來時，我很感動，從8歲看著他長大，現在變得那麼帥了！」

在林德信年幼的時候，Sally曾以《愛的可能》一曲送給繼子，道盡她的「繼母心」。

Sally曾說：「當時他只得8歲，他又跟我很親近，常常要坐到我大脾上，我在想如果我可以做他的好朋友，可以帶著他走，永遠希望他是很好的。」

長大之後，林德信跟Sally關係親密，她曾說：「他一天到晚敲我的房門，又常常會打電話給我，我說你不需要一天到晚找我，不過你有需要的時候，我一定會在你身邊。」

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Sally自認嚴厲繼母

另外Sally曾接受有線節目《星級會客室》訪問，她自認並非好媽媽，故沒有後悔不生小孩，Sally承認對繼子女管教好嚴厲，她說：「即使是繼母身分，我對Alex一樣好嚴，我逼他在外國讀書要自己賺錢。」

不過林德信曾公開讚她是好媽媽，對此Sally說：「其實我好疼錫他們，我好清楚我是繼母，但我一樣會教好他們，如果是我，我都會想前夫的太太對自己的仔女好。」

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