【審計報告】大埔濾水廠擴展工程獲64.8億元撥款　3承建商均延期完工

▲ 水務署向3個承建商批出3份工程合約，均較各自的原訂合約完工日期遲了2.7至19.1個月。（資料圖片）

大埔濾水廠擴展工程2010年2月展開，立法會財務委員會批出合共64.8億元撥款。審計署今日（29日）發表最新一份審計報告，指截至今年3月，工程計劃的核准工程預算已動用49.864億元。而水務署向3個承建商 （承建商A至C） 批出3份工程合約，均較各自的原訂合約完工日期遲了2.7至19.1個月。

合約A至C的工程在2013年1月至2019年12月期間大致完成，3份合約均按照合約條款就該段時間獲批准全面延長合約期，較各自的原訂合約完工日期遲了2.7至19.1個月。3份合約的最終合約金額合共為43.093億元。

報告指出，訂明「僱主要求」方面有可予改善之處。根據合約B，承建商B須在兩座新處理大樓的底部設計和建造兩個洗池水儲存池，根據合約B的「僱主要求」，洗池水儲存池的設計容量應足以存放能反沖洗至少兩個濾水池的洗池水。顧問M表示，承建商B在承建商建議書建議的洗池水儲存池尺寸，偏離僱主圖則列出的「僱主要求」。最終，顧問M於2018年9月就合約B發出1份更改令（其後定價為7,870萬元），指示承建商B把兩座新處理大樓的洗池水儲存池的容量，分別由2,800立方米增至3,600立方米，以及由3,000立方米增至6,066立方米。承建商B也獲批准延長合約期124天。

審計署認為，在推展工程項目時，水務署需要採取措施，在切實可行的情況下，更全面地進行狀況勘測，以期更清楚確定現有構築物的狀況。審計署留意到。顧問M在2010年3月就合約C提交的狀況勘測報告中，沒有提及已安裝在蝴蝶谷食水主配水庫舊儲水艙的止水帶的狀況勘測結果。在合約C的工程展開後，就現有止水帶的六個樣本額外進行了物理測試，發現六個樣本均未能符合合約C所訂明的要求。由測試結果推斷，所有止水帶均可能有毛病，最終，顧問M就合約C發出1份更改令（其後定價為270萬元），指示承建商C移除並更換有毛病的止水帶。

報告續指，署方需要在發出相關更改令前敲定工程設計。本港所有濾水廠和加氯站須採用現場氯氣生產技術，顧問M在獲水務署批准後，於2017年2月就合約B發出1份預算費用為1.8億元（其後定價為3.105億元）的更改令（更改令A），為大埔濾水廠供應和安裝4組現場氯氣生產設施。審計署留意到，更改令A的費用由原先預算費用總額的2.2億元，大幅增加1.532億元（70%）至最終的3.732億元。顧問M表示，在未有詳細工程設計的情況下，更改令A的預算費用由承建商B提供，並由顧問M審核。審計署認為，在推展工程項目時，水務署需要在切實可行的情況下，在發出相關更改令前敲定工程設計。

另外，報告認為建築工地安全有可予提升之處。審計署留意到，在2014年6月至2019年1月期間，於合約B的建築工地發生的11宗非致命而須予呈報的意外（即有人受傷並喪失工作能力超過3天的意外）中，承建商B遲報了10宗意外，遲報天數介乎14至263天不等。

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記者：黃穎津