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【北上消費】李家超：不應著眼多少人北上　搞活市場是共同責任

政治 13:09 2023/11/29

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行政長官李家超。（資料圖片）

特首李家超表示，多港人北上消費，反映兩地融合的工作做得好，某程度證明多年的工作成功。他又指，即使每周末有20多萬港人到內地，仍有700多萬市民在香港，「係97%同3%的比較」，要思考如何吸引本地消費。

李家超在電台節目上指，香港好與不好，政府責無旁貸，但民間參與同樣是關鍵元素，例如一些內地城市有景點晚上吸引很多市民，均是由政府「搭台」，再由民間發揮力量，令景點變得吸引，而香港夜繽紛，或其他活動亦如是，認為不應該再着眼於多少人北上，強調怎樣搞活市場是大家的共同責任。

另外，李家超又指，「搶人才、搶企業」是刻不容緩，因為全世界都在爭奪人才，若不認真、不積極、不主動，不覺得有危機感便會輸。他以乒乓球賽為例，認為若人才不加入我隊，將來便在敵方隊伍出現。

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責任編輯：趙居逸

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