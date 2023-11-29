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親子好去處｜港島區9大共融遊樂場逐個睇　免費玩盡沙池攀爬架+彩虹打卡牆

親子好去處 16:20 2023/11/29

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

港島區9大共融遊樂場。

踏入秋冬季，天氣涼爽舒服，最適合出外遊玩，相信不少家長都會在小朋友放學、放假時，帶他們到遊樂場玩，放鬆學習壓力。今次就為大家整合港島區的9個共融遊樂場！

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中西區

1.香港公園

香港公園為佔地1000平方米的兒童遊樂場，位於6個不同高度的平台上，共有13項遊樂設施予2至12歲的小孩，當中包括挖沙機、彈弓座位、管道滑梯等，小朋友盡情玩！

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地址：香港中區紅棉路十九號

2. 柯士甸山遊樂場

柯士甸山遊樂場共有4套適合2-12歲遊樂設施，包括鞦韆、搖搖馬、滑梯及組合式滑梯等。

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地址：香港山頂柯士甸山道

3. 西安里兒童遊樂場

西安里兒童遊樂場設有2種遊樂設施，包括遊戲板、搖搖馬、攀爬架及滑梯等。

西安里兒童遊樂場設有2種遊樂設施。（康文署圖片）

地址：香港西環西安里

東區

４. 鰂魚涌公園

鰂魚涌公園的遊樂設施是綜合式設計，以共融為目標，可供傷殘及健全兒童一同享用，其中設有攀爬架、鞦韆、搖搖船、搖搖馬等。

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地址：香港鰂魚涌太古城

南區

５.鴨脷洲公園

鴨脷洲公園共設有3套共融遊樂設施，包括搖搖騎、攀爬架和滑梯等。

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地址：香港香港仔鴨脷洲大街

６. 淺水灣海灘兒童遊樂場

位於海灘旁的淺水灣兒童遊樂場，分別設有共融兒童遊樂設施和兒童遊樂設施，如氹氹轉、蹺蹺板、攀爬架等。

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地址：香港淺水灣泳灘道16號

灣仔區

７. 維多利亞公園

維多利亞公園分別以藍色和紅色將共融遊樂設施分成兩部份，供予2-5歲和5-12歲的孩童，當中包括有攀爬架、鞦韆、滑梯、遊戲板等。

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地址：香港銅鑼灣興發街一號

８. 灣仔公園

灣仔公園設4套共融遊樂設施，有搖搖板、搖搖騎、攀爬架和滑梯。

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地址：香港灣仔普樂里

９. 黃泥涌道新月花園

黃泥涌道新月花園設有適合幼童玩的鞦韆、攀爬架、遊戲板和搖搖船等。 

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地址：香港跑馬地黃泥涌道

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責任編輯：王明芳

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