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KO糖尿病｜食早餐可預防糖尿？　研究揭最佳進食時間：患病風險降59%

都市病 12:55 2023/11/29

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有外國研究顯示，只要在一個時間前吃早餐，患二型糖尿病的風險便可以降低59%。

據醫管局統計顯示，目前本港約有70萬名糖尿病者，即每10名港人中便有一名患者，而且患者有年輕化趨勢。西班牙及法國一項追蹤7年、逾10萬人參與的研究發現，只要在一個時間前進食，糖尿病風險可大減59%之多。研究亦指出，晚上過了一個特定時間仍然進食，則會增加患上糖尿病的風險。

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該項由西班牙ISGlobal及法國INSERM團隊負責的研究，於10月刊登在《國際流行病學期刊》（International Journal of Epidemiology），其報告公布了用餐時間、用餐次數及夜間禁食時間，與二型糖尿病之間的關係。

研究團隊平均追蹤7年，分析103,312名成年人的飲食習慣，當中79%為女性，平均基線年齡為42.7歲。參與者在網上填寫飲食記錄，記錄自己在非連續的3天共72小時內的飲食情況及用餐時間。而在追蹤期間，參與者中新增了963宗二型糖尿病病例，研究人員亦有對此進行分析。

研究結果顯示，與早上8點進食相比，9點後吃早餐的人士患上糖尿病的風險高59%，而晚上10點後吃晚餐亦會增加患病風險。此外，用餐次數亦會影響患上糖尿病的風險；研究結果顯示，全日進行少量多餐（每天約5餐），患病風險會較低。

團隊根據研究結果，總結出以下2大最佳用餐時間，或有助降低二型糖尿病的發病率。

  • 早上8點前吃第一餐
  • 晚上7點前吃最後一餐

對此，ISGlobal研究員Anna Palomar-Cros表示：

從生物學角度看，這是合理的。眾所周知，不吃早餐會影響血糖和血脂的控制，以及胰島素水平。因此，不吃早餐會增加罹患二型糖尿病的風險。

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責任編輯：羅嘉欣

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