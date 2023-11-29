新聞女王丨佘詩曼童年喪父與母親相依為命　自小生性孝順阿佘努力賺錢養家

▲ 「阿佘」佘詩曼與媽媽多年來相依為命。

TVB台慶劇《新聞女王》的「Man姐」佘詩曼人氣高企，連帶阿佘的昔日訪問亦被瘋傳，於網上引起討論。

佘詩曼曾接受內地節目《無限超越班》訪問，談及自己的家事並剖白當時的心情。

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童年歷喪父之痛

佘詩曼於5歲那年經歷喪父之痛，佘爸爸因一場交通意外離世，由於阿佘當時年紀尚小，對死亡的認知不多，只知道自己未有於爸爸出殯時見他的最後一面。

阿佘雖然對此事在意，但亦未有問媽媽。直到長大後，佘媽媽向阿佘透露，原來佘爸爸於交通意外中撞破頭部，因此家人不想阿佘看見佘爸爸的最後一面，並希望她永遠記住爸爸最好的樣子。

佘爸爸離世之時，佘媽媽正在懷孕，但無奈被逼要母兼父職，獨力養大三位子女。

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佘詩曼孝順生性

孝順的阿佘自小便十分生性，一直努力向上，入行後亦努力賺錢養家，讓佘媽媽可享清福。

2005年，阿佘到北京參加頒獎禮時，卻傳來消息指身在美國的媽媽患上重病，醫生更叫她作好心理準備，指佘媽媽可能不能甦醒或會失憶，令她非常擔心。

作為一名專業演員，阿佘告訴自己不能在台上哭，亦不能將不開心的情緒帶給觀眾。她曾謂：「那一刻我很討厭做明星，因為我永遠要把自己真實的情緒藏於心內。」

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母女相依為命

阿佘於2006年及2014年先後憑《鳳凰四重奏》及《使徒行者》奪得TVB《萬千星輝頒獎典禮》的最佳女主角，殿定視后地位。

佘媽媽於2014年有現身祝賀愛女，並說：「她5歲時爸爸就不在了，我們一直相依為命，我將所有愛都給她，她現在亦將愛給我，一切隨緣，最重要是她開心。」

她續道：「如果有一位白馬王子表明要娶她為妻，我當然開心。我從沒想過她演戲會這麼厲害！我有她便可，不需要另一半。」

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