【審計報告】房署升降機3年壞3.1萬架次　蓄意毀壞佔逾兩成

▲ （資料圖片）

新一期審計報告今日（29日）發表，審研房委會轄下公共屋邨的升降機及自動梯保養和現代化工程，發現由2020年至2023年4月底，房委會升降機一共壞𨋢3.13萬架次，故障主要原因包括機件故障和蓄意毀壞，例如乘客敲打升降機機廂門和強行打開機廂門等。報告建議，房署要加強升降機及自動梯的可用性和監察措施，加強例行評估。

現時房署負責管理193條公共屋邨，保養6,056部升降機及277部自動梯。在2020年至2023年4月底發生的31,364宗升降機故障當中，有219宗(0.7%)個案致服務暫停逾2天，其中3部暫停服務超過60天，長達89天。

而據房署檢查指引，升降機須進行例行和半年評估，更新使用狀況。可是2021和2022年，分別有21和26部升降機既沒例行評估，也沒做半年評估。當中有3部升降機，這兩年均沒進行任何評估，報告認為，房署進行的評估覆蓋範圍不足。而房署總部人員的突擊巡查，也有改善空間。

另外按房委會規定，由房署保養並已使用25年或以上的升降機，須按表現制定現代化工程的優先次序，房署轄下共有1,380部升降機已使用逾25年（佔總數約25%）。可是審計報告認為，房署需要加強記錄決定升降機更換工程優先次序的理據，又指部分老化升降機未被納入現代化工程，其中公屋商場A有兩部升降機已運作46年，故障率較高，但沒全面推行現代化工程。

審計報告認為，房署需要加快商場A升降機的局部現代化工程，配合消防安全改善工程。亦要考慮到故障率、技術可行性、成本效益及暫停服務時間等因素，持續檢視是否需要為已納入初步長遠現代化計劃的老化升降機，適時進行全面或局部現代化工程。

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰