學童輕生︱品學兼優屬高危群組　兒童繪本作家肥哥哥：讓小朋友面對失敗培養復原力

▲ 肥哥哥推介童書，用簡單的故事加強小朋友的復原力。

學童輕生的個案與日俱增，部分個案與復常後的學業壓力或適應學校社交環境有關。

但亦有報道指稱部份嘗試輕生的學童其實是品學兼優的學生，原因是不敢向家長交代自己品德上犯了錯誤。不難想像一個乖乖學生人設，一直要求自己品德和學業表現達標，竟然自己犯錯而感到極度懊惱後悔，極深怕家人或老師對自己失望。日以繼夜的鑽牛角尖，最終導致焦慮甚至出現輕生的行為。

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「自我價值」和「自信心」最大的分別是一個小朋友可以因為卓越的學業成績或鋼琴考到若干等級而引以為傲，表現得很有自信。但有自我價值的人，他們未必於任何一個範疇獨領風騷，但他們懂得肯定自己的優點之外，亦都坦然接受自己的缺點。同時亦會欣賞其他人優勝之處，從其他人身上虛心學習。更重要的就是有「求助的勇氣」，放下身段，向相信的人承認自己的失敗或過失，尋求他們的協助。面對學業的壓力，有時家長難免忽略培養孩子的「自我價值」。

作為家長，我們沒辦法為小朋友成長路上掃走地雷，不斷面對失敗及挫折是理所當然的過程。重點是如何學習「復原力」，讓他們將來面對困難時更有強韌的心靈。

「小學生的煩惱2：如何從低潮重新振作？」這本給小學生的漫畫，正正就是以不同的日常小劇場去讓讀者培養自身的復原力。透過例如「被其他同學說壞話」、「只有哥哥被誇獎」、「學習進度落後他人時」等等孩子必經的情景，學習如何去梳理負面情緒，轉念思考，讚賞自己從而培養自我價值。

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