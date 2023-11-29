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【7.21事件】涉政見爭執「私了」兩男　53歲婦暴動等4罪囚5年半

社會 13:23 2023/11/29

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區域法院（資料圖片）

53歲婦涉於2019年7.21事件兩個月紀念活動中，與1名大叫「我係中國人，你哋唔鍾意就走啦」的男子發生口角，該男子其後被包圍襲擊，婦人涉以易拉架擊打該男子，其後於住所被捕時將涉案運動鞋扔出窗外，經審訊後被裁定有意圖而傷人及暴動等共4罪成，今（29日）被判5年半。法官判刑時指，兩名事主不必要地挑動施襲者情緒，實屬不智，被告的行為或造成漣漪效應，令附近的人情緒高漲。

女被告李茵茵(53歲)，報稱自僱人士，早前經審訊後被裁定2項有意圖而傷人罪、1項暴動罪及1項作出傾向並意圖妨礙司法公正行為罪成。

控罪指，被告於2019年9月22日，在元朗青山公路元朗段162至164號地下的中國銀行外，意圖使男子姚興強身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他、意圖使男子X身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他，並與其他身份不詳人士參與暴動。被告另被控於2020年6月24日在葵涌一單位將1對鞋抛出窗外，以毀滅證據和阻礙警方對她涉嫌觸犯的刑事罪行進行調查。

法官判刑時引述求情指，被告因社會氣氛而犯案，不涉及私人恩怨，被告因為本案而失去多年建立的事業。此外，被告未有對X直接施襲，施襲用的易拉架亦是在現場拾獲。

法官指，案發時兩名事主被至少10人包圍，不停被人以雨傘等物品攻擊，當眾人停止施襲時，被告以易拉架襲擊姚的背部。法官指，案發現場有示威行為，有關行為或造成漣漪效應，令附近的人情緒高漲。

法官續指，兩名事主案發前和人群互相指罵，姚曾揮動酒樽，用粗言穢語罵在場人士，X則曾擊碎啤酒瓶，激化在場人士情緒，姚在庭上承認曾因事件被帶上法庭，最終以簽保守行為處理。法官指，兩名事主不必要地挑動施襲者情緒，實屬不智，惟施襲者行為亦不可能合法，屬「私了」，法官考慮所有因素後，將被告判監5年半。

控方早前開案陳詞指，案發時男子姚興強及X等人在元朗晚膳，用膳後看見黑衣黑褲蒙面示威者及叫口號，姚大叫「我係中國人，你哋唔鍾意就走啦」，被告一方與姚發生口角，姚和X及後被包圍襲擊，被告企圖以易拉架襲擊姚，其後以右手擊打姚背部。被告稍後趁其他人停止攻擊時，再以易拉架向姚揮動及擊中其頭部，被告隨即逃走。

及至2020年6月24日，警員到被告住所作出拘捕，被告拒絕讓警員進入單位，並將涉案運動鞋拋出街外後，才讓警員進入屋內。

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記者：梁錦麟

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