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癌症殺手｜男子因喜愛食1物　連續腹瀉1個月檢查驚見5處癌病變

醫生診症室 17:14 2023/11/29

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男子因喜愛食1物，連續腹瀉1個月，檢查驚見5處癌病變。

胃癌是本港十大癌症殺手之一。近日，內地一名55歲男子腹瀉持續一個月，遂前往醫院檢查，結果竟查出有5處癌病變。醫生警告，消化道癌症與飲食習慣息息相關。

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據《新浪新聞》報道，浙江一名55歲蘇姓男子（化名）平時喜愛吃榨菜、鹹蟹等醃製食品，今年7月他持續近一個月出現腹瀉情況，於是前往醫院做腸胃鏡檢查，結果發現有病變情形，並在醫生建議下，他趕緊前往浙江大學醫學院附屬第一醫院做進一步檢查。透過胃鏡精查，醫生在其胃體上部後壁，以及食道胸段發現共3處病灶，並在胃竇大彎及食道近賁門處各發現了一處極不明顯的病變。

主治醫生消化內科的季峰主任初步判斷，這些病變均屬於早期病變，並為蘇大爺進行了內視鏡黏膜下剝離術（ESD）。經過治療，他住院觀察2天便安全回家休養。

季峰醫生表示，消化道癌症早期沒有任何症狀，直至出現噁心嘔吐、腹部疼痛、消瘦等症狀時，往往已經到中後期，治癒可能性就會大大降低。他指出，若發現得早，消化道早期癌症病變的治癒率在90%，一旦進展到中後期，治癒率則不達30%，因此早期診斷十分關鍵。

季峰醫生又强調，消化道癌與飲食習慣息息相關。據相關研究表明，熱燙、醃製、辛辣、油炸、高鹽、霉變等飲食，以及快速進食、不規律進食等，都會增加食道癌的患病風險。除此之外，遺傳、飲酒、吸煙等也是誘發消化道癌症的高危因素。

他建議，年齡超過40歲，或家族中曾有消化道腫瘤病史，以及重度吸煙、飲酒、喜愛吃熱食、醃製食品的高危人群，最好每年做一次消化内鏡檢查。而一般民眾盡量平均兩、三年做一次内鏡檢查，以確保能夠盡早發現消化道腫瘤，及時治療。

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為7大常見症狀：

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據本港衞生署資料顯示，胃癌成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌風險：

  • 受幽門螺旋桿菌感染
  • 進食鹽醃食物
  • 進食加工肉製品
  • 過重或肥胖
  • 吸煙
  • 飲酒

5類增加胃癌風險食品+7種預防胃癌食物

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責任編輯：羅嘉欣

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