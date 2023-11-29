【燒毁城巴】涉港珠澳大橋巴士站燒城巴　清潔工認縱火等罪囚2年

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於港珠澳大橋香港口岸的巴士站工作的31歲清潔工，聲稱因貪玩，分別登上3輛巴士，以打火機燒毁其中1輛城巴。涉案清潔工早前於區域法院承認兩項干預汽車罪及1項縱火罪，今（29日）被判監兩年。暫委法官判刑時引述報告指，被告未有精神問題，有輕度智力障礙及有溝通問題。

被告鍾偉良（現年31歲），承認兩項干預汽車罪及1項縱火罪，控罪指他於2022年7月7日，在港珠澳大橋公共運輸交匯處的巴士總站，無合法權限或合理辯解而干預兩架公共巴士，以及用火損毁一輛城巴。

暫委法官判刑時引述早前替被告索取的心理、精神科及背景報告指，被告未有精神問題，使用暴力程度為低至中，另有輕度智力障礙及有溝通問題。暫委法官就兩項干預汽車罪各判監8周，就縱火罪判監兩年，考慮到三罪同時發生，所有刑期同期執行，被告共被判監2年。

案情指，有港珠澳大橋香港口岸的保安於案發當日早上，發現有一輛城巴起火，保安在翻查閉路電視片段後發現被告並報警。被告於警誡錄影會面中，承認因貪玩而登上城巴，並以打火機燒軚盤塑膠部份，之後下車徘徊及看到城巴軚盤起火。被告承認曾登上另一輛巴士，坐在司機座位上聽音樂，閉路電視亦顯示被告登上第三輛巴士的司機座位。

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記者：梁錦麟