時尚速報｜日本潮牌XRAGE推限定數碼暴龍　機械暴龍獸外套+迪路獸衛衣12月開賣

《數碼暴龍02 THE BEGINNING》月初上畫，8、90後的童年回憶全部返晒嚟，沙田新城市廣場限定店的周邊更被搶購一空！這股數碼暴龍熱潮蔓延至今，日本潮牌XRAGE仲間即將推出《數碼暴龍》系列，全新秋冬裝如外套、Hoodie上都印有人氣數碼暴龍角色，更另有吊飾、頸鏈等精品，粉絲們絕對不能錯過今次的限定聯乘！

最新影片推介：蔣祖曼專訪

其實XRAGE仲間已非首次推出數碼暴龍系列，數月前的戰鬥暴龍獸、鋼鐵加魯魯獸T-Shirt短時間內已被搶購一空，今次的系列加碼推出多個款式，其中外套款包括機械暴龍獸、獸人加魯魯獸、鋼鐵悟空獸，連黑暗進化的喪屍暴龍獸都有！更值一提的是，獸人加魯魯獸的外套更神還原其角色造型，注入牛仔、皮帶等元素。而各款外套的拉鏈扣亦刻上勇氣、友情等徽章，超有心思！

▲ （xrage官網）

除了亞古獸、加布獸的進化系列，數碼暴龍的「最強CP」天使獸和天女獸，也出現在今次的全新系列之中！兩款全新短袖T-Shirt背面都有天使獸和天女獸的刺繡圖樣，正面則印上代表小光和阿武的光明和希望徽章，一秒化身為被選中的孩子！除此之外，今次系列更有神聖天使獸Kimono和迪路獸Hoodie，Hoodie的手袖位更特別設計了迪路獸的神聖環，Kimono款亦帶有光明徽章頸鏈，極具收藏價值。

除了服飾，今次系列亦有其他限定周邊。如銀色暴龍機吊墜、天堂之門地氈、Q版戰鬥暴龍獸掛飾、各款徽章雕刻木牌等等，同樣是鮮有出現的特別周邊。數量有限，售完即止，粉絲們記得把握時間入手！

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12月6日（三）6pm於官網與門市同步販售

門市：XRAGE台北西門店（西門町誠品武昌3F）、XRAGE台北信義店（新光三越A11 3F）、XRAGE台中店（大遠百北棟6F）

記者：Panda