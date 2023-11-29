台灣旅遊｜燈光璀璨聖誕夜耀台北　盤點跨年煙火最佳欣賞位

▲ 台北信義區新光三越巨型聖誕樹向來是歷年的焦點，今年矚目的「時光之樹」由一萬株雪白葉片手工堆疊而成，營造北歐雪林的浪漫效果，上面有不同的光影變幻，活動由即日起至2024年1月3日。

聖誕佳節將臨，台北信義區在這個月底已亮起璀璨燈飾，尤其新光三越外白色的「時光之樹」正是焦點所在，北歐小屋的氛圍聚攏打卡人流。

緊接着的跨年煙火盛會，台北101自然是主角，從哪個場地拍攝最好，實行逐個介紹。12月台北夜未央，秋冬後流光溢彩暖意滿載。

每年聖誕台北信義區總洋溢歡愉氣氛，街道綴滿聖誕燈飾，形成夢幻的光影隧道。當中的香堤廣場、新光三越A11前的巨型聖誕樹，總是洗版式成為焦點打

卡位。今年的主題「時光之樹」現已亮燈，一片北歐式雪白小屋配以光影變幻，充滿童話色彩。

最新影片推介：蔣祖曼專訪

信義區新光三越 聳立「時光之樹」

高17米的「時光之樹」由一萬株雪白葉片手工堆疊，由新光三越與跨界策展團「INCEPTION啟藝」共同合作，以「人與人之間的情感，是透過每一分每一秒連結而成」作為策展概念，而每天早上10時半到晚上10時，每小時將展演12時序不同的動畫場景。另外，在A9的1F平台亦設計絕美的景點「極光幸運屋」，透過鐳射投影打造出幻綠的極光景象，浪漫至極。

步行前往台北101，沿途兩旁樹上已掛滿燈飾，設有南瓜車、粉紅色的旋轉木馬等讓人打卡，洋溢濃濃的聖誕氣息。除了遊逛信義商圈的華麗燈海，民眾在12月還能參加期間限定的「全民馴光」快閃活動，屆時台北市百貨燈飾周圍將有「馴鹿」出沒，民眾只要捕捉到牠們的蹤影，拍照上傳至「我是商YA人」（商業人）粉絲專頁分享並標記兩位好友，即可參加抽獎，獎品豐富。

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此外，每年人氣至強的「2023歐洲聖誕市集」（11月30日至12月3日舉行），也將在信義區香堤大道廣場登場，可遊逛各式美食及活動攤位，一嘗歐洲道地聖誕料理及熱紅酒，同時欣賞歐洲手工藝品及藝文表演，氣氛一流。

順遊東區 品嘗手工啤酒

燈影閃爍的節慶盛典，也從信義區延伸至東區商圈。台北東區所指的範圍，大抵在捷運板南綫忠孝復興站至市政府站，當中囊括遠東SOGO百貨、明曜百貨等商場，食買玩應有盡有，除血拼外還可到周邊的燒烤店、火鍋店、餐酒館用餐。12月聖誕活動「東區有點亮」，以宇宙裝置為主題，於多家百貨及公園規畫燈飾展區，沿着流光溢彩在街道漫步，必能感受台北夜繽紛。

▲ 酒吧餐廳Mellow有各式台灣啤酒，可在十多種中挑3款口味，如黑啤、檸檬味的長島冰啤及百香果的啤酒共 580新台幣/142港元，配以迷你漢堡（420新台幣/102港元）及綜合炸海鮮（370新台幣/ 90港元），與好友暢飲不俗。

佳節想歎返杯，不妨到東區上月才開業的Mellow Bar & Restaurant，工業風設計搭配霓虹燈的迷幻風格，提供超過15種以上台灣的精釀啤酒，如「小暑」茉莉花味的IPA、帶點咖啡香的黑啤等等，佐以各種美式炸物finger food，歡度聖誕最有mood。

Mellow Bar & Restaurant

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄12號

電話：+886-2-27719907

營業時間：5:30pm至1:30am

▲ 「台北最High新年城——2024跨年活動」的倒數煙火自然是重頭戲。

跨年煙花 眺望台北101

聖誕之後就是跨年，「台北最High新年城--2024跨年活動」也在籌辦中。今年在信義區的會場，會有星級的表演嘉賓，包括徐佳瑩、HUSH、韋禮安及Matzka等，新生代人氣男團IT BOYZ也將獻上精采演出。今年活動也首次在台北市政府周邊區域搭建數個小型舞台，以民歌、Silent Disco等多元形式帶來不同於以往的表演，迎接2024年的到來。

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至於台灣的重頭戲跨年煙火盛會，焦點總落在台北101，從哪個地點觀賞最好？不妨盤點一下。相關遊程推薦可上台北旅遊網「樂遊台北」。

旅遊Info

簽證：港澳人士入境前必須先申請入台證，可透過內政部移民署於網上申辦：coa. immigration.gov.tw/coa-frontend/overseas-honk-macao。

機票：乘搭長榮航空，12月份由香港往返台北航班由$2,123起，查詢：www.evaair.com

貨幣： 1港元兌4新台幣

記者：馮柏偉